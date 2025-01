Zirkzee kan opgelucht ademhalen na besluit van Engelse voetbalbond FA

wordt niet geschorst naar aanleiding van het obscene gebaar dat hij maakte bij de wedstrijd tussen Manchester United en Southampton (3-1). De spits moest vrezen voor een sanctie na zijn opmerkelijke manier van juichen, maar de Engelse voetbalbond FA heeft besloten om Zirkzee niet te straffen.

Zirkzee kwam in het duel met Southampton bij een 0-1 achterstand na 53 minuten binnen de lijnen als invaller voor Rasmus Højlund. De spits vertolkte een belangrijke rol bij de 1-2 door uit te zakken uit de spits en daarmee ruimte te maken voor Amad Diallo, die op aangeven van Christian Eriksen raak schoot.

In zijn enthousiasme na die treffer maakte de Nederlander een nogal obsceen gebaar: hij greep op suggestieve wijze naar zijn kruis. De FA startte daarop een onderzoeking, maar straft Zirkzee niet. "Als richtlijn hebben we Zirkzee gewezen op zijn verantwoordelijkheden en zullen hem geen verdere maatregelen opleggen", laat de Engelse voetbalbond weten in een reactie.

Manchester United wist uiteindelijk met 1-3 te winnen dankzij een hattrick van Diallo. Doordat Zirkzee niet geschorst wordt, is hij zondagmiddag gewoon van de partij op Old Trafford voor de wedstrijd van The Red Devils tegen Brighton & Hove Albion.

Bellingham op EK wel geschorst voor vergelijkbaar gebaar

De Engelse superster Jude Bellingham werd voor een soortgelijk obsceen gebaar op het EK in Duitsland wél geschorst door de UEFA. Hij maakte het gebaar nadat Engeland afrekende met Slowakije in de achtste finale. De Engelsman kreeg een schorsing van één wedstrijd en een boete van 25.000 pond.

