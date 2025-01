Droevig nieuws: Manchester United-icoon Denis Law op 84-jarige leeftijd overleden

Voormalig Manchester United-speler Denis Law is vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden, meldt de Engelse grootmacht vrijdagavond via de officiële kanalen. Daarmee verliezen The Red Devils opnieuw een clubicoon. De voormalig spits, in de jaren zestig en zeventig bekend als The King of Old Trafford, kampte de afgelopen jaren al met dementie.

Law, geboren op 24 februari 1940 in het Schotse Aberdeen, kwam via Huddersfield Town, Manchester City en Torino in 1962 bij Manchester United terecht. De spits was in 404 wedstrijden goed voor 237 treffers. Met The Red Devils werd Law tweemaal kampioen van Engeland en wist hij eenmaal de FA Cup te winnen. Daarnaast pakte hij met de Engelse grootmacht ook nog twee keer de Engelse supercup en één keer de Europacup 1. Ook individueel viel Law in de prijzen, in 1964 won hij de Ballon d'Or.

"Het is met pijn in het hart dat we u moeten vertellen dat onze vader Denis Law helaas is overleden. Hij heeft een zware strijd gestreden, maar nu heeft hij eindelijk rust. Wij willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan zijn welzijn en zorg, in het verleden en nog veel recenter. We weten hoeveel mensen hem steunden en liefhadden en die liefde werd altijd gewaardeerd en maakte het verschil", aldus zijn familie in een statement.

Law vormde samen met Charlon en Best de United Trinity

Samen met Bobby Charlton en George Best vormde Law de zogeheten United Trinity. Het drietal zorgde voor talloze doelpunten bij Manchester United en leidde de club na het vliegtuigongeluk in München in 1958 terug naar de Europese top. Alle drie de leden van United Trinity zijn nu overleden. Op 25 november 2005 overleed Best en Charlton overleed op 21 oktober 2023. Het drietal is nog wel schouder aan schouder in het brons vereeuwigd voor Old Trafford.

