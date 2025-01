Opmerkelijk: Mohamed Ihattaren vergeleken met ‘kleine crimineel uit de Parijse banlieues’

Sjoerd Mossou en Fabian van der Poll hebben donderdag in aanloop naar Ajax - RKC Waalwijk van zaterdagavond voor het Algemeen Dagblad een gezamenlijke column geschreven over . Daarin wordt de aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk vergeleken met een ‘kleine crimineel uit de Parijse banlieues’.

Mossou en Van der Poll werpen in hun verhaal de vraag op ‘of sprake is van een romantisch voetbalverhaal of toch vooral een overtrokken mediahype?’ nu Ihattaren op de weg terug lijkt. Van der Poll komt met een opmerkelijke vergelijking tussen technisch begaafde voetballer en een ‘kleine crimineel uit de Parijse banlieues’.

De terugkeer van Ihattaren doet Van der Poll denken aan de film Intouchables. “In deze Franse film solliciteert Driss, een kleine crimineel uit de Parijse banlieues, min of meer per toeval bij de steenrijke Philippe, een verlamde aristocraat die op zoek is naar een fulltime mantelzorger”, schrijft de journalist. “Geen match, denk je in eerste instantie. Maar precies het tegenovergestelde gebeurt - en precies dat maakt Intouchables tot een onweerstaanbare feelgoodfilm.”

“Philippe ziet - in tegenstelling tot zijn bekakte assistente - wel iets in Driss en geeft de jongen een kans. Een kans die Driss elders niet zou hebben gekregen. Het wordt dikke mik tussen de twee en het mooie is: het is nog waargebeurd ook”, vervolgt Van der Poll. “RKC-trainer Henk Fraser is ook een Philippe. Niet omdat hij om hulp verlegen zat, maar omdat ook hij zijn hart heeft opengesteld voor een jongen met een kras. Terwijl het zoveel makkelijker was geweest om gewoon een doorsnee middenvelder uit Duitsland of België te halen die zijn leven lang keurig in de pas heeft gelopen. Ik wil ook weer weten hoe deze episode afloopt. Ik gun Mo in elk geval het allerbeste”, besluit Van der Poll.

