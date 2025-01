'Sheffield United heeft 3,5 miljoen euro over voor NEC-smaakmaker'

Sheffield United heeft zich bij NEC gemeld voor aanvaller , zo weet SoccerNews-verslaggever Mounir Boualin. The Blades, die in de Championship volop meestrijden om promotie naar de Premier League, zouden een bedrag van 3,5 miljoen euro voor de komst van de oud-speler van Ajax overhebben.

Hansen gold in de jeugdopleiding van de Amsterdammers jarenlang als grote belofte voor de toekomst, maar kwam uiteindelijk niet verder dan twee korte invalbeurten in de hoofdmacht. In de zomer van 2023 vertrok hij transfervrij naar NEC, waarvoor Hansen inmiddels 56 officiële wedstrijden achter zijn naam heeft, waarin goed was voor elf goals en acht assists.

De verrichtingen van de vleugelspeler zijn in het buitenland niet onopgemerkt gebleven: Sheffield United zou zich dus reeds gemeld hebben bij de beleidsbepalers van NEC en een bedrag van 3,5 miljoen euro voor de komst van Hansen overhebben. Ook het Franse RC Lens heeft de aanvaller op de korrel: "Maar zij moeten eerst een uitgaande transfer rondmaken, alvorens ze zich concreet bij NEC kunnen gaan melden. Sheffield United heeft dat dus al wél gedaan", zegt Boualin.

Sheffield United degradeerde afgelopen seizoen als hekkensluiter van de Premier League naar de Championship. Op het tweede niveau staat de club na 26 speelronden op de derde plaats, met slechts een punt achterstand op koploper Leeds United. Of Hansen openstaat voor een avontuur op het tweede niveau in Engeland is niet bekend, net zomin of NEC mee wil werken aan een winters vertrek van de speler. De Nijmegenaren zijn in ieder geval niet per se genoodzaakt om de aanvaller deze winter van de hand te doen: Hansen ligt bij de nummer twaalf van de Eredivisie nog vast tot medio 2027.

