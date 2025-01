Makkelie reageert op VAR-schandaal: 'Heel eerlijk? We mogen blij zijn'

Danny Makkelie vindt dat de VAR een grote fout heeft gemaakt door het doelpunt van PEC Zwolle-middenvelder Nick Fichtinger tegen PSV af te keuren. Bij Studio Voetbal gaat de scheidsrechter in op het moment en legt hij uit waar het mis is gegaan.

PEC Zwolle leek na tachtig minuten spelen op een 3-1 voorsprong te komen tegen PSV. Fichtinger kopte vanbinnen de zestien raak na een voorzet vanaf de rechterflank. Het doelpunt van de middenvelder van PEC werd na tussenkomst van videoscheidsrechter Clay Ruperti echter afgekeurd door arbiter Jeroen Manschot, omdat Dylan Mbayo hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan.

Artikel gaat verder onder video

"Uiteindelijk is het een foutieve beslissing geweest van de arbitrage, met name van de VAR", aldus Makkelie. "De beslissing op het veld was buitenspel, daar zagen ze dat de spits (Mbayo, red.) in buitenspelpositie stond. Daar was de twijfel: beïnvloedt hij daar het zicht van de keeper? Die vraag is bij de VAR neergelegd."

LEES OOK: Makkelie en Vermeulen clashen in Studio Voetbal: 'Arno, kom op'

Vervolgens heeft de VAR naar de situatie gekeken, waarbij er ingezoomd werd op Mbayo om te kijken of hij inderdaad buitenspel zou staan. "Wat gebeurt er dan: doordat hij inzoomt, en dat zien we ook bij de VAR-check, verdwijnt Noa Lang uit beeld", wijst Makkelie naar de PSV-aanvaller, die overduidelijk buitenspel opheft aan de zijkant van het veld.

LEES OOK: Makkelie verdedigt veelbesproken penaltymoment en stelt regelwijziging voor

Fout die je niet wil maken

"Jeroen Manschot kan je dat niet kwalijk nemen", springt Makkelie in de bres voor zijn collega. "Hij gaat kijken en krijgt de spits in beeld en moet beoordelen of er sprake is van beïnvloeding. Maar omdat het beeld ingezoomd is, verdwijnt Lang uit beeld. Daar gaat het mis. Het blijft mensenwerk, maar dit is wel een fout die je niet wil maken."

Makkelie stelt dat de VAR het overzicht kwijtraakte

Makkelie benadrukt dat er twee mensen vanuit Zeist naar het moment kijken: de VAR en de AVAR, in dit geval Clay Ruperti en Don Frijn. "Op het moment dat je inzoomt ben je het overzicht kwijt en dan kan dit gebeuren. Het mag niet gebeuren, maar het is gebeurd. Heel eerlijk? Ik denk dat we als arbitrage blij mogen zijn dat PEC uiteindelijk wint. Als PEC niet wint, dan wordt dit natuurlijk echt wel een heel groot probleem", besluit hij.

Bram van Polen heeft zich verbaasd over de VAR bij PEC - PSV🧐 — ESPN NL (@ESPNnl) January 19, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 VAR-schandaal bij PEC - PSV, met hoofdrol voor Noa Lang: ‘Dit is echt heel bizar’

Een VAR-schandaal tijdens PEC - PSV, met een hoofdrol voor Noa Lang.