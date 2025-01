Feyenoord imponeert tegen Bayern, positie Priske tóch onzeker - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ondanks een indrukwekkende 3-0 zege van Feyenoord op Bayern München in de Champions League, blijft de positie van trainer Brian Priske wankel. Geruchten over zijn ontslag blijven de kop opsteken. Ondertussen kwam er woensdag volop transfernieuws over Ajax naar buiten.

© Imago

Feyenoord stunt tegen Bayern München en bereikt op eigen kracht tussenronde Champions League

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft zich op een krankzinnige Champions League-avond verzekerd van een plek in de tussenronde van het miljardenbal. Bayern München werd in Rotterdam op een 3-0 nederlaag getrakteerd. Lees hier meer over de historische wedstrijd in De Kuip.

© ESPN

Feyenoord-situatie is totaal onwerkbaar geworden voor Brian Priske

Kees Luijckx verwacht dat Brian Priske hoe dan ook ontslagen zal worden bij Feyenoord. De analist van ESPN denkt dat de situatie in Rotterdam ‘onwerkbaar’ is geworden voor de Deense oefenmeester, zo vertelt hij bij Voetbalpraat. Lees hier meer over de situatie bij Feyenoord.

© Ziggo Sport

Priske krijgt na zege op Bayern wéér vragen over Feyenoord-ontslag

Feyenoord-trainer Brian Priske wil ook na afloop van de spectaculaire 3-0 zege op Bayern München in de Champions League niet inhoudelijk ingaan op de steeds sterker wordende geruchten over zijn ontslag. Lees hier meer over Priske's reactie.

© Imago

Ajax heeft definitief beet: 'Oude bekende tekent donderdag in Amsterdam'

Ajax gaat zich versterken met Youri Vergeer, die na anderhalf jaar bij FC Twente te hebben gespeeld terugkeert naar Amsterdam. Lees hier meer over de transfer van Regeer naar Ajax.

© Imago/Realtimes

'Ajax informeert bij Inter: Amsterdammers willen Tajon Buchanan overnemen'