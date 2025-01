PSV hoopt op ‘Neymar-scenario’ met hulp van Pieter D'Hooghe

De zorgen bij PSV zijn groot om . De Amerikaanse middenvelder kampt met een enkelblessure die ernstig lijkt, gezien het feit dat hij is afgereisd naar Qatar voor een speciale behandeling aldaar.

Tillman raakte vorige week geblesseerd in het TOTO KNVB Beker-duel van PSV met Excelsior (5-4 overwinning na verlengingen). De technisch begaafde middenvelder miste vervolgens de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1 nederlaag).

Voorafgaand aan de wedstrijd in Zwolle uitte trainer Peter Bosz bij ESPN zijn zorgen over de blessure van Tillman. “Malik speelde de wedstrijd tegen Excelsior wel uit, maar daarna kreeg hij zoveel last… Het ziet er niet goed uit. Hij heeft al een MRI-scan gehad en wordt nog verder onderzocht. Of we hem een flinke tijd kwijt zijn? Ja.”

Hoelang Tillman uit de roulatie is, werd niet bekendgemaakt door PSV. De situatie lijkt echter ernstig, aangezien het Eindhovens Dagblad dinsdag meldt dat 22-jarige middenvelder inmiddels op het vliegtuig naar Qatar is gestapt is voor een verdere behandeling. Aldaar zal hij worden gezien door de Belgische toparts Pieter D'Hooghe.

D'Hooghe is een orthopedisch zwaargewicht en was in maart 2023 onder meer betrokken bij een operatie die Neymar onderging vanwege de behandeling van een slepende enkelblessure. De Braziliaanse vedette, destijds actief voor Paris Saint-Germain, stond nadien in totaal vier maanden buitenspel.

Het was voor Neymar wel meteen de laatste keer dat hij (lang) uitgeschakeld was door een enkelblessure; vóór de operatie werd hij veelvuldig geplaagd door problemen met het gewricht. PSV zal in het geval van Tillman hopen op een vergelijkbaar scenario, zodat ook diens enkelklachten niet meer terugkeren in de toekomst.

