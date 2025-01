PSV - Liverpool op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op woensdag 29 januari 2025 staat een spannende ontmoeting op het programma: PSV neemt het in de Champions League op tegen Liverpool. De wedstrijd wordt gespeeld in Eindhoven en belooft een spektakel te worden. Arne Slot komt met Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo terug naar Nederland. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op televisie.

Hoe laat begint PSV - Liverpool?

De aftrap van de wedstrijd tussen PSV en Liverpool is om 21:00 uur. Zorg dat je op tijd klaarzit om niets van de actie te missen.

Op welke zender is PSV - Liverpool te zien?

De wedstrijd wordt uitgezonden op Ziggo Sport 2. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is Ziggo Sport Totaal beschikbaar als aanvullend pakket bij diverse providers. Raadpleeg de programmering bij Ziggo voor meer details.

Hoe staan PSV en Liverpool ervoor in de Champions League?

PSV staat momenteel op de negentiende plaats in de competitie met elf punten uit zeven wedstrijden. De ploeg heeft in de laatste vijf wedstrijden in alle competities wisselende resultaten behaald, waaronder een moeizame recente 3-2 overwinning op NAC. In Europees verband zijn de Eindhovenaren nog niet helemaal zeker van een plek in de play-offronde. Liverpool daarentegen staat bovenaan de Champions League met een perfecte score van 21 punten uit zeven wedstrijden. De Engelse club verkeert in uitstekende vorm; zo versloeg het afgelopen weekend Ipswich Town met 4-1.

Onderlinge historie

Historisch gezien heeft Liverpool de overhand in de ontmoetingen met PSV. De laatste vijf ontmoetingen tussen beide clubs eindigden allemaal in het voordeel van Liverpool, met uitslagen zoals 1-3 en 0-3. PSV zal erop gebrand zijn om deze trend te doorbreken en voor eigen publiek een goed resultaat neer te zetten.