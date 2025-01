PSV stuurt sterkhouder ‘verleidelijk briefje’, vraagtekens over timing

PSV heeft een ‘verleidelijk briefje’ gestuurd om hem te overtuigen zijn contract te verlengen, zo stelt het Eindhovens Dagblad. De krant vraagt zich wel af of de koploper van de Eredivisie hier niet te laat mee is.

Bij PSV heeft men inmiddels door dat ze met Benítez een uitstekende doelman in huis hebben. De Argentijn is betrouwbaar en heeft daarnaast ervaring op Champions League-niveau, wat niet zomaar te vervangen is. Voor de Eindhovenaren reden genoeg om met de goalie in gesprek te gaan over een nieuwe verbintenis, omdat zijn huidige contract komende zomer afloopt. De clubleiding heeft Benítez daarom een ‘verleidelijk briefje’ gestuurd, waarna hij zijn contract vermoedelijk voor meerdere jaren tegen een flink salaris kan verlengen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: VI oppert jeugdinternational en ex-Ajacied als opvolgers voor Boscagli bij PSV

Wel zegt de regionale krant dat het wat aan de late kant is van PSV om nu pas in gesprek te gaan met Benítez en vraagt zich af of er nog tijd is om de sluitpost te overtuigen. Eerder dit jaar had de doelman namelijk al zijn onvrede geuit over het feit dat hij nog geen nieuw contract aangeboden had gekregen. Afgelopen zomer stond hij zelfs open voor een vertrek naar Atlético Madrid, om daar tweede keeper te worden.

LEES OOK: PSV-aanwinst Bajraktarevic niet gelukkig met fraaie bijnaam

Spoedig tegenbod Benítez verwacht

Hoewel Benítez eerder dus wel openstond voor een verlenging bij PSV, is niet duidelijk welk salaris de Argentijn daarvoor in gedachten had. Zijn entourage wil namelijk niets minder dan de absolute top voor de doelman, waar PSV ook wel deels in mee wil gaan. Na de aanbieding van de landskampioen is de verwachting dat de belangenbehartigers van Benítez spoedig met een tegenbod zullen komen. Door het feit dat de keeper sinds 1 januari ook met andere clubs mag praten, zullen de Eindhovenaren wel de nodige concurrentie tegemoet kunnen zien.

Vind jij dat PSV te laat is met het aanbieden van een nieuw contract aan Walter Benítez? Laden... 45% Ja, veel te laat 20.5% Nee, op tijd 34.4% Maakt niet uit, als hij maar blijft 151 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart: 'Ik hoop dat Lang volgend jaar bij een heel grote club gaat spelen'

Rafael van der Vaart steekt de loftrompet over PSV-aanvaller Noa Lang.