Zwakke punt van De Jong blootgelegd: 'Hij heeft een heleboel dingen wél, maar dat juist niet'

zou de strafschoppen bij PSV niet meer moeten nemen. Dat vindt analist Pierre van Hooijdonk. De spits van de Eindhovenaren mocht afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle aanleggen vanaf elf meter, maar schoot zijn strafschop naast het doel van Mike Hauptmeijer.

"Ik vind De Jong écht een geweldige speler, maar het is niet een speler die bij mij op één staat als het om penalty's gaat", aldus Van Hooijdonk van wal bij Studio Voetbal. "Hij mist dertig procent van zijn penalty's, dat is best veel", haakt Arno Vermeulen in.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Walging om Noa Lang, die PSV-supporters schoffeert na nederlaag in Zwolle

Het is zelfs nog een tikkeltje erger. ESPN plaatste namelijk op X dat de spits liefst 35 procent van zijn strafschoppen mist. "Geen enkele andere speler miste in de laatste 50 jaar zoveel penalty's in de Eredivisie als Luuk de Jong", klinkt het.

LEES OOK: Hugo Borst vindt dat PSV-spelers 'geilheid' kwijt zijn en weet waar de 'ellende' begon

De Jong heeft geen vaste trap

Van Hooijdonk pleit dan ook voor een andere strafschoppennemer bij PSV. "Ik vind dat een penalty genomen moet worden door iemand die beschikt over een vaste trap", vervolgt hij. "Dat heeft hij niet. De Jong heeft heel een heleboel dingen wél, maar dat juist niet. Maar ja, er is geen spits die nee zegt als hij een penalty mag nemen. Dat zijn allemaal gratis goals", besluit hij.

Geen enkele andere speler miste in de laatste 5️⃣0️⃣ jaar zoveel penalty’s in de Eredivisie als Luuk de Jong 📉 — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 VAR-schandaal bij PEC - PSV, met hoofdrol voor Noa Lang: ‘Dit is echt heel bizar’

Een VAR-schandaal tijdens PEC - PSV, met een hoofdrol voor Noa Lang.