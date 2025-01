Van der Vaart sluit terugkeer niet uit, maar wil dan wel een specifieke rol

Rafael van der Vaart sluit niet uit dat hij in de toekomst terugkeert als trainer. De voormalig speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur zette eind 2018 een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer, alvorens een kleine drie jaar later als assistent-trainer aan de slag te gaan bij Esbjerg. Van der Vaart was bij die club ook even interim-trainer en Maurice Steijn wilde hem tijdens zijn (korte) Ajax-periode graag erbij hebben, maar de voormalig Oranje-international erkent dat hij er wel de tijd voor moet maken.

Waar Van der Vaart bijna wekelijks wel als analist te zien is bij Studio Voetbal of op Ziggo Sport, daar maken voormalig teamgenoten furore als (assistent-)trainer. Robin van Persie staat sinds afgelopen zomer voor de groep bij sc Heerenveen en John Heitinga werkt na zijn periode als assistent bij West Ham United inmiddels al een half jaar samen met Arne Slot bij Liverpool. “Zonder enige jaloezie kijk ik naar m’n oud-ploeggenoten Van Persie en Heitinga die als trainers nu werkzaam zijn. Bij mijn leven past het op dit moment niet, los van het feit dat ik eerder een rol ambieer zoals ik die bij Esbjerg had”, zo klinkt het namens Van der Vaart op de website van De Telegraaf.

Kans om aan de slag te gaan bij Ajax

Van der Vaart was tussen 10 augustus 2021 en 8 maart 2022 assistent bij Esbjerg, alvorens een paar maanden als interim-trainer voor de groep te staan. Hij was daarna nog een half jaar als assistent in functie. Na zijn vertrek bij Esbjerg in januari 2023 was hij niet meer werkzaam als (assistent-)trainer. “Daar hield ik me naast de coach bezig met spelers, deelde ik mijn ervaring en zorgde ik met gesprekken ervoor een soort rechterhand te zijn. Ik was niet direct assistent of veldtrainer”, aldus de voormalig profvoetballer. Hij had in 2023 de kans om in een dergelijke rol terug te keren in de voetballerij, uitgerekend bij zijn oude club Ajax. “Het was ook de rol die Maurice Steijn voor mij voor ogen had bij Ajax. Spelers helpen als ze door moeilijke tijden gaan.”

Van der Vaart had bij Ajax dan zijn handen vol gehad aan die klus, want onder Steijn liep het voor geen meter in Amsterdam. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat had een selectie samengesteld die totaal uit balans was en onder Steijn geen moment op elkaar ingespeeld raakte. Ook spelers die al langer onder contract stonden bij Ajax hadden het moeilijk. Van der Vaart wil zulke spelers graag helpen. “Zo’n rol zie ik ook veel meer voor me nog steeds. Individueel werken met jongens als Brian Brobbey of Kenneth Taylor. Dat vind ik heerlijk.” Het lijkt er echter niet op dat we Van der Vaart snel op het trainingsveld zullen zien. “Als ik nog eens het veld op ga, moet ik er ook de tijd voor maken. Je kunt dat niet doen voor twee dagen in de week. En op dit moment past het niet in mijn leven.”

Van der Vaart ziet zichzelf als ‘huisman’

De voormalig linkspoot van clubs zoals Ajax, Real Madrid, HSV en Tottenham Hotspur woont een groot deel van het jaar in Boekarest, waar zijn partner Estavana Polman op hoog niveau handbalt. “Ik heb een rol als huisman en heb mijn werk als analist bij de tv. Ik heb hier ook de zorg voor onze dochter en als ik in Nederland ben, wil ik bij mijn zoon Damian kijken. Daarom kan ik nu de focus niet op het trainersvak liggen. Maar ik sluit het in de toekomst niet uit”, zo klinkt het.

