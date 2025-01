Van der Gijp maakt opwachting in NPO-programma, wat 'hartstikke leuk' maar ook 'bijzonder' wordt genoemd

René van der Gijp is vermoedelijk in het voorjaar te zien in het programma De Reünie van Herman van der Zandt. Dat heeft de voormalig profvoetballer en het vaste gezicht van Vandaag Inside eerder deze maand aangekondigd in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De deelname van Van der Gijp aan dit programma komt aan bod in de nieuwste TV Update van Tina Nijkamp, die het ‘hartstikke leuk’ vindt voor Van der Gijp, maar het ook ‘bijzonder’ noemt dat hij te zien zal zijn in een programma van de NPO.

Van der Gijp staat de laatste weken in het middelpunt van de belangstelling. De oud-profvoetballer van onder meer PSV kwam samen met Wilfred Genee en Johan Derksen een contractverlenging overeen met Talpa, waardoor het trio voorlopig te zien zal blijven in Vandaag Inside. Een belangrijke voorwaarde voor Van der Gijp om zijn jawoord te geven aan zijn werkgever was dat hij niet meer alle avonden hoeft aan te schuiven. Er is afgesproken dat hij op de woensdagavonden niet aan tafel wordt verwacht. Eerder deze week werd bekend dat Albert Verlinde zijn vervanger zal zijn op die dag.

Van der Gijp komt met nieuws in podcast

“Hij heeft vanaf volgende week natuurlijk op de woensdag vrij. Hij wordt vervangen door Albert Verlinde, hartstikke leuk”, zo begint Nijkamp in haar podcast Tina’s TV Update. Van der Gijp heeft naast zijn werkzaamheden voor Vandaag Inside nog voldoende andere dingen te doen. Zo heeft hij samen met Rob Jansen, Michel van Egmond en Wim Kieft een podcast. “En in die podcast, met onder andere Wim Kieft, zegt hij in de nieuwste aflevering dat hij mee gaat doen aan De Reünie met Herman van der Zandt”, zo heeft Nijkamp gehoord. “Zoals we weten start Van der Zandt dit jaar met De Reünie op NPO 1. We weten ook dat Rob Kamphues, de oud-presentator van De Reünie, een eigen reünie-programma (De Klassenavond, red.) krijgt op SBS6”, de zender waar ook Vandaag Inside wordt uitgezonden.

Maar Van der Gijp doet dus mee aan het programma van de publieke omroep. “Ik heb met Herman van der Zandt opgenomen bij Sparta van de week. En dan ga ik ook nog een keer in de studio opnemen. Dan zijn al die spelers er, Ron Stevens, Peter Van Velzen, enzovoort. Waarmee ik in de jeugd heb gespeeld”, zo vertelde Van der Gijp in de podcast KiefJansenEgmondGijp. Volgens Nijkamp wordt op 28 maart de aflevering opgenomen. “Dus ik denk dat we in april Van der Gijp op NPO 1 zien, met De Reünie. Hartstikke leuk voor René en bijzonder ook dat hij bij NPO 1 te zien is en dus niet in het SBS6-programma De Klassenavond. Nou kan dat ook niet, want Sparta is natuurlijk geen klas, maar je ziet hieraan dat Van der Zandt misschien toch de kant opgaat van BN’ers”, zo klinkt het.

Van der Zandt

Van der Zandt is een journalist, nieuwslezer en presentator. Hij werkte jarenlang bij de NOS. Zo presenteerde hij voor NOS Sport de programma’s NOS Studio Sport, NOS Langs de Lijn en Langs de Lijn en Omstreken. Hij presenteerde ook het programma De Avondetappe. In december 2022 werd Van der Zandt aangewezen als medepresentator van de Top 2000 à Go-Go naast Leo Blokhuis, ter vervanging van de eerder dat jaar in opspraak geraakte Matthijs van Nieuwkerk. In juli 2023 werd bekend dat Van der Zandt per oktober dat jaar ging vertrekken bij de NOS, na daar 23 jaar in dienst te zijn geweest. Hij ging in 2024 aan de slag voor de KRO-NCRV.

