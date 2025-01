RKC Waalwijk - FC Utrecht op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op woensdag 15 januari 2025 staat de bekerwedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Utrecht op het programma. Beide teams strijden om een plek in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Hieronder lees je waar en hoe laat de wedstrijd te zien is.

Hoe laat begint RKC Waalwijk - FC Utrecht?

De aftrap van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Utrecht is om 20:00 uur. Scheidsrechter Jeroen Manschot heeft de leiding over het duel in het Mandemakers Stadion.

Op welke zender is RKC Waalwijk - FC Utrecht te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op tv op ESPN 3. ESPN is bij veel providers beschikbaar, maar voor toegang tot ESPN 3 is vaak een aanvullend abonnement nodig. Controleer bij je provider op welk kanaal ESPN 3 te vinden is.

Recente prestaties van RKC Waalwijk en FC Utrecht

RKC Waalwijk ging de winterstop in met een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen PEC Zwolle. De tweede seizoenshelft werd herstart met een 2-1 nederlaag op bezoek bij Ajax. FC Utrecht worstelde in de laatste speelronde van 2024 tegen Go Ahead Eagles en ontsnapte door een late gelijkmaker van Adrian Blake: 3-3. Het jaar 2025 ging daarentegen goed van start voor de ploeg van trainer Ron Jans, afgelopen zondag werd er op bezoek bij Feyenoord met 1-2 gewonnen.

Onderlinge historie

RKC Waalwijk wist geen van de afgelopen vijf wedstrijden tegen FC Utrecht winnend af te sluiten. Tweemaal werd er gelijkgespeeld, terwijl drie wedstrijden verloren gingen. De algehele balans over 38 ontmoetingen slaat ook duidelijk uit in het voordeel van de Domstedelingen: 24 overwinningen, zeven keer een gelijkspel. Zevenmaal wist RKC Waalwijk een onderling duel te winnen.