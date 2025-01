SC Heerenveen krijgt tik op de vingers van de KNVB vanwege Frans Hoek

SC Heerenveen stelde onlangs Frans Hoek aan als de nieuwe keeperstrainer. Er is alleen één probleem: de voormalig keeperstrainer van het Nederlands elftal beschikt niet over de juiste papieren. Daarom heeft de KNVB de club van trainer Robin van Persie op de vingers getikt, meldt het Algemeen Dagblad.

Eredivisieclubs moeten sinds dit seizoen over een gediplomeerde keepertrainer beschikken. Deze eis, die gezamenlijk is ingevoerd door de KNVB en de clubs, komt voort uit de bepalingen van de UEFA. De UEFA nam drie jaar geleden het besluit dat niet alleen hoofdtrainers en assistenten over een diploma moeten beschikken, maar ook keeperstrainer.

Heerenveen stelde begin dit jaar Hoek aan als de opvolger van Harmen Kuperus. De keeperstrainer, die wel over alle benodigde papieren beschikte, was na 'gezamenlijk overleg' gestopt bij het eerste elftal. Naar verluidt lag hieraan een verschil van inzicht met Van Persie aan ten grondslag. "We hebben daarom besloten dat het voor Harmen en de club beter is om op zoek te gaan naar een andere keeperstrainer voor het eerste elftal", liet directeur Ferry de Haan weten.

De Friezen presenteerden in de persoon van Hoek al snel de opvolger van Kuperus. De voormalig keeperstrainer van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München en het Nederlands elftal ging ook direct met sc Heerenveen mee op trainingskamp. De inmiddels 68-jarige Hoek wordt beschouwd als de meest gerenommeerde keeperstrainer van Nederland en runde zelfs een eigen keeperschool.

KNVB tikt Heerenveen op de vingers

Hoek heeft aan ervaring geen gebrek, waardoor Heerenveen een uitstekende slag leek te slaan. Toch zijn de Friezen onlangs op de vingers getikt door de KNVB. De keeperstrainer beschikt namelijk niet over het diploma om in de Eredivisie te kunnen werken. Technisch directeur Nigel de Jong heeft namens de KNVB contact gehad met sc Heerenveen over de zaak. "We zoeken naar een goede oplossing, maar we hebben wel te maken met de regelgeving", aldus een woordvoerder van de KNVB.

