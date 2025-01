Zaakwaarnemer Timmer bevestigt gesprekken over Noppert: 'Daar hadden ze wel oren naar'

Henk Timmer heeft een boekje open gedaan over de mogelijke transfer van naar het Argentijnse San Lorenzo. De zaakwaarnemer van de boomlange doelman bevestigt dat er rechtstreeks contact is geweest met de Argentijnse club.

"Wij hebben daar best goede contacten", begint Timmer bij Goedemorgen Eredivisie over hoe het nou is gegaan. "We zitten daar vier, vijf, soms zes keer per jaar en we kennen de mensen. Een van mijn mensen zit daar nu ook. Dan is het makkelijker om contact te hebben als het over een keeper gaat. Daar hadden zij in principe wel oren naar."

"Dan ga je in gesprek en dat zijn we in principe nog steeds, maar dan moet alles wel kloppen", vervolgt Timmer. "Als je überhaupt daarvandaan interesse hebt en je zou het willen, dan moet ook alles eromheen goed zijn. Je moet niet voor drie maanden naar Argentinië gaan en dat je dan op hangende pootjes terugkomt."

San Lorenzo had ook voormalig Real Madrid-doelman Keylor Navas in beeld, maar hij bleek te duur voor de Argentijnen. Mede daarom mag Noppert nog altijd blijven hopen of een transfer naar Zuid-Amerika. "In Argentinië gebeurt veel", beseft Timmer. "Als in een keer de naam van bijvoorbeeld Noppert daar in de pers komt, dan heeft Newell's ook belangstelling en dan gaan Lanús of wie dan ook zich ook melden. Dat zeggen ze dan in de pers om elkaar een beetje de vliegen af te vangen. Dat van San Lorenzo was gewoon echt."

Hans Kraay junior vraagt vervolgens wat voor contact er is geweest met San Lorenzo en of het nog concreet is. "Als wij contact hebben, dan hebben we altijd rechtstreeks contact met de president en dat is geweest", aldus Timmer, die ook onthult hoe de vlag erbij hangt momenteel. "Er is nog steeds contact, maar wat ik al zei: het moet ook financieel mogelijk zijn voor hun, het moet voor ons goed zijn en dan heb je nog de twee clubs. Er is nog steeds contact."

Bekerwissel van invloed op Noppert-transfer?

Of de wissel van Noppert voor Mickey van der Hart in het bekerduel tegen Quick Boys invloed heeft op een mogelijke transfer van de Friese goalie? "Dat soort beelden en die wissels enzo, dat gaat wel de wereld over. Maar ja, of het nou meewerkt of niet. Ze gaan waarschijnlijk niet op een zo'n ding af. Het was gewoon irritant en raar", is Timmer kritisch op de wissel die Robin van Persie doorvoerde. Met Noppert onder de lat verspeelde sc Heerenveen uiteindelijk een 1-2 voorsprong en ging het met 3-2 onderuit in de KNVB Beker.

Noppert ontbreekt vanwege ziekte

Noppert ontbrak zaterdagavond bij sc Heerenveen vanwege ziekte, al ging men ervanuit dat de doelman vanwege transferperikelen afwezig was. Na afloop van de Derby van het Noorden sprak trainer Van Persie zich in gesprek met ESPN-verslaggever Wouter Bouwman uit over de afwezigheid van de Fries. De verslaggever vroeg of de afwezigheid te maken had met een uitgaande transfer. "Niet voor zover ik weet. Of ik verwacht dat hij weggaat of blijft? Ik verwacht dat hij hier gewoon is, ik heb niks anders gehoord", was het duidelijke antwoord van de oefenmeester.

