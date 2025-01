'Bart Verbruggen moet opvolger worden van legende met 32 hoofdprijzen’

Bayern München ziet Brighton & Hove Albion-keeper als kandidaat om de selectie te versterken, zo weet BILD. Volgens journalisten Christian Falk en Tobi Altschäffl wordt Verbruggen gezien als mogelijke langetermijnopvolger van doelman Manuel Neuer. Ook Zion Suzuki van Parma zou in beeld zijn.

Verwacht wordt dat de 38-jarige Neuer volgend seizoen nog steeds de eerste doelman van Bayern is. Zijn stand-in Sven Ulreich is 36 jaar en dus ook geen vervanger voor de langere termijn. Bayern zoekt daarom een keeper die volgend seizoen tweede viool speelt en in een later stadium kan uitgroeien tot eerste keus onder de lat.

Met Alexander Nübel heeft Bayern weliswaar een jongere optie (28 jaar) achter de hand, maar het vertrouwen van Bayern in de doelman is 'dalende', weet BILD. Dit seizoen wordt Nübel verhuurd aan VfB Stuttgart. Naar verwachting zal Nübel volgend seizoen weer verhuurd worden. Ook twee andere keepers die onder contract staan bij Bayern, Daniel Peretz (24) en Tom Ritzy Hülsmann (20) worden nog niet rijp geacht voor het grote werk en mogen op huurbasis vertrekken.

Verbruggen werd zondag door de Daily Mail nog in verband gebracht met Manchester United. De Oranje-international zou de concurrentie moeten aangaan met André Onana. Hoewel Manchester United op papier een grotere club is dan Brighton, is dat niet af te lezen aan de ranglijst: de clubs staan respectievelijk veertiende en tiende. Het valt nog te bezien of Verbruggen zich wil verbinden aan de dolende Red Devils.

Mocht Verbruggen inderdaad de opvolger van Neuer worden, dan treedt hij in grote voetsporen. De keeper won in zijn carrière liefst 32 hoofdprijzen bij Schalke 04, Bayern en de nationale ploeg van Duitsland. Zelf werd hij in 2011 en 2014 verkozen tot Speler van het Jaar in Duitsland. In 2020 won hij de prijs voor FIFA Men's Best Goalkeeper.

