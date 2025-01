Jack van Gelder speculeert over ‘godsgruwelijke schande’ en pleit voor ‘volle ArenA en De Kuip’

Jack van Gelder heeft zich tijdens De Oranjewinter uitgelaten over de zaak rondom Marco Borsato, die in 2025 voor de rechter moet verschijnen. Mocht de 57-jarige zanger worden vrijgesproken, pleit Van Gelder voor een vol stadion van Feyenoord en Ajax.

Borsato wordt beschuldigd door een vrouw die hij leerde kennen via haar moeder, een vriendin van de zanger. Zij stelde in 2021 aangifte te hebben gedaan tegen Borsato, waarbij ze beweert dat hij haar tussen 2014 en 2019 meerdere keren betastte. Borsato ontkent de beschuldigingen en beschuldigt de vrouw van smaad en laster. Hij heeft zelf aangifte tegen haar gedaan. De vrouw wil geen schadevergoeding, maar zoekt erkenning van het misbruik.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jack van Gelder veegt de vloer aan met Ajax na 'onbegrijpelijke' beslissing

Van Gelder wil tijdens De Oranjewinter plotseling wat van zijn hart doen: “Ik hoop dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de zaak rondom Marco Borsato. Als hij het gedaan heeft en wordt veroordeeld, is dat buitengewoon vervelend, maar dan heeft hij – bij wijze van spreken – zijn straf al behoorlijk uitgezeten”, begint de voormalig voetbalcommentator. “Als het níét zo is, vind ik het een godsgruwelijke schande, en dan zou die mevrouw zich ontzettend moeten schamen”, voegt Van Gelder eraan toe.

De 74-jarige sportverslaggever speculeert, zonder een waardeoordeel te vellen, over een scenario waarin Borsato wordt vrijgesproken. “Die jongen is helemaal naar de klote geholpen… zijn huwelijk naar de klote, zijn carrière naar de klote, zijn familie naar de klote… Alles! Dan hoop ik dat dat in ieder geval tot een einde komt. Mocht het zo zijn dat hij vrijgesproken wordt, dus dat er niets is, hoop ik dat we tien keer De Kuip of de Johan Cruijff ArenA hem steun geven. Ik hoor nu zoveel nummers van Marco Borsato in de Top2000, en dan krijg ik gewoon kippenvel”, sluit Van Gelder af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen hekelt Talpa-collega's: 'Ik heb me zó gestoord'

Johan Derksen deelt in Vandaag Inside zijn ergernis over zijn Talpa-collega's.