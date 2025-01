Art Rooijakkers reageert drie maanden later op kritiek Johan Derksen

Art Rooijakkers heeft bijna drie maanden na dato gereageerd op de felle kritiek die hij kreeg vanuit Vandaag Inside. De presentator is niet geliefd bij Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee, maar dat doet hem naar eigen zeggen niet zo veel.

Half oktober werd bekend dat Rooijakkers vanaf januari het programma Nieuws van de Dag zou gaan presenteren op SBS6. Dat is een nieuw opinie- en nieuwsprogramma van Talpa. De presentator kwam over van RTL. Derksen was helemaal niet te spreken over het aantrekken van Rooijakkers. “Ik vind het een gladjanus en een ideale schoonzoon. Ik hou helemaal niet van dat type, dat is ook uitermate ongeschikt voor het Talpa-publiek. Ze vinden het namelijk allemaal een gladjanus”, liet hij zich uit. Ook Van der Gijp maakte duidelijk dat hij geen fan is van de nieuwe aanwinst van Talpa.

In december kwam de overstap van Rooijakkers weer ter sprake bij Vandaag Inside, wanneer Gerard Joling aan Derksen vraagt of hij inderdaad geen fan is van de presentator. “Nee, maar daar gaat Art nogal gebukt onder en van de directie is mij gevraagd of ik dat een beetje wil inslikken.” Dat had hij volgens Genee helemaal niet mogen vertellen, waarna Derksen nogmaals benadrukte Rooijakkers niks te vinden.

Reactie Rooijakkers

Nu de overstap van Rooijakkers helemaal is afgerond, is hij voor de camera van Shownieuws gevraagd naar de kritiek van met name Derksen. “Ze worden betaald om een programma vorm te geven. Daar geven ze hun mening in, dus dat moeten ze vooral doen”, stelt de presentator onverschillig. “Ik ben gewoon bezig met de voorbereiding van mijn programma. Daar heb ik de focus op liggen, niet op wat er in welk programma precies overal wordt gezegd.”

