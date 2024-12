'Vandaag Inside-fantast' krijgt veeg uit de pan van Youp van 't Hek

Youp van 't Hek vindt Bas Nijhuis niet serieus te nemen. De columnist van NRC bericht de Eredivisie-scheidsrechter ervan een 'fantast' te zijn. Nijhuis ligt al geruime tijd onder vuur door onthullingen van een vermeende minnares over een dubbelleven.

De bekende cabaretier Van ’t Hek schrijft in zijn column over recente uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin. Die zei op zijn jaarlijkse persbijeenkomst dat het Westen geen schijn van kans maakt om de nieuwste Russische hypersonische raket te onderscheppen. “Laten we een ‘raketduel’ houden”, zo zei Poetin. Vrij vertaald: kies een doelwit in Kiev, breng westerse luchtafweer daarheen en kijk of ze de raket kunnen onderscheppen.

Van ’t Hek schrijft cynisch over het ‘wedstrijdje ver plassen’ dat Poetin heeft voorgesteld. “Wie een goeie scheids zou kunnen zijn? Bas Nijhuis. Die heeft zichzelf dusdanig uit zijn eigen werkelijkheid gefantaseerd dat hij mij prima geschikt lijkt voor dit klusje. Misschien ook leuk om het wereldwijd uit te zenden. Niet via Viaplay want dan kan bijna niemand het zien.”

“Dat begreep ik tenminste toen dat aandachtverslaafde liefje van Jutta Leerdam ging boksen tegen de bibberbejaarde Mike Tyson. Las ik nou dat hij nu tegen Lance Armstong gaat fietsen? Met of zonder doping? En zijn Sjakie Swart, Willem van Hanegem en de broertjes Van de Kerkhof al gebeld voor een potje zaalvoetbal?”, vraagt de columnist gekscherend.

Wat was er aan de hand met Bas Nijhuis?

Privé maakte eind augustus bekend dat Nijhuis er een dubbelleven op nahoudt. Het roddelblad publiceerde screenshots van vermeende WhatsApp-gesprekken tussen Nijhuis en zijn vermeende minnares Mandy, waarin Nijhuis van alles zou verzinnen om ervoor te zorgen dat Mandy niet bij hem thuis zou komen. De Eredivisie-scheidsrechter is immers verloofd met Chantal.

In gesprek met het roddelblad gaf Mandy aan dat Nijhuis haar had verzekerd dat zijn relatie met Chantal werd afgewikkeld. Chantal zou inmiddels niet meer bij Nijhuis wonen, maar bij haar moeder in Holten. Toch kon Mandy nooit naar Nijhuis toe. “Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen. Verder had hij ook problemen met de zorg over zijn zieke moeder, die Parkinson heeft”, gaf ze destijds aan, maar dat hele verhaal was volgens Mandy verzonnen.

Enkele weken later schoof Nijhuis aan bij Vandaag Inside, waar hij de aantijgingen ontkende. Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee accepteerden dit zonder de scheidsrechter al te veel aan de tand te voelen, waarna Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds aangaf dat hij vond dat Nijhuis werd gespaard door de heren. Begin oktober dreigde het roddelblad met meer onthullingen te komen als hij in een televisieoptreden weer de aantijgingen zou ontkennen, waarna de scheidsrechter enige tijd niet meer te bereiken was voor de redactie van Vandaag Inside. In december was Nijhuis toch nog twee keer te zien bij de talkshow, maar hij wilde niet ingaan op de aantijgingen.

