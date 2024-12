Wilfred Genee schrikt: ‘Ik heb hem nog nooit zo boos gezien, is er meer aan de hand?’

Wilfred Genee heeft zich verbaasd over het optreden van Bas Nijhuis in de bekerwedstrijd tussen Quick Boys en Fortuna Sittard (3-1). De scheidsrechter deelde in de tweede helft een aantal kaarten uit, onder meer aan Ante Erceg. De aanvaller van Fortuna Sittard wilde niet luisteren en liep weg terwijl Nijhuis nog tegen aan hem aan het praten was, waardoor de leidsman gefrustreerd raakte. Genee suggereerde vrijdagavond in Vandaag Inside dat de reactie van Nijhuis met zijn privésituatie te maken heeft.

Nijhuis houdt de gemoederen al een paar maanden bezig. In augustus pakte Privé flink uit met een verhaal over een dubbelleven van Nijhuis. De arbiter zou een minnares hebben, Mandy, maar is nu verloofd met Chantal. De relatie met Chantal zou nu zijn afgewikkeld, maar Mandy is tevens niet bij Nijhuis thuis geweest. Mandy stelde toentertijd: “Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen.” Mandy is Nijhuis toen gaan opzoeken en kwam Chantal tegen. Alles bleek gelogen, ondervond Mandy toen. De arbiter reageerde zelf niet.

Genee denkt dat bovenstaande kwestie Nijhuis nog altijd achtervolgt en nu dus ook invloed heeft op zijn houding binnen de lijnen. De scheidsrechter reageerde tijdens het bekerduel tussen Quick Boys en Fortuna Sittard erg gefrustreerd toen Erceg niet naar hem wilde luisteren en bestrafte de speler van Fortuna Sittard met geel. “Als je in de publiciteit staat, dan sta je onder druk. Ik merk het ook aan Bas. Hij was de laatste keer ook weer een beetje… Maar ik zag hem van de week fluiten en ik heb Bas nog nooit zo boos gezien”, zo wordt Genee geciteerd door Mediacourant. Hélène Hendriks viel het ook op. “Ja, hij was boos, hè?”, zo reageerde de presentatrice op Genee, die vervolgens beelden liet zien van het bewuste moment.

Derksen begrijpt Nijhuis

Johan Derksen nam het op voor Nijhuis. “Hij heeft hier wel gelijk. Hij zegt tegen die jongen dat hij een overtreding maakt, hij geeft een grote bek en zegt dan: ‘Hier komen! Ik wil even met jou communiceren!’, en dan loopt die gozer gewoon weg. Voor een tribune laat je je niet piepelen”, aldus Derksen. René van der Gijp vond de reactie van Nijhuis daarentegen wat overdreven en denkt dat de scheidsrechter niet lekker in zijn vel zit. Derksen reageerde vervolgens dat Nijhuis er een ‘bloedhekel’ aan heeft als spelers tegen hem ‘gaan zeiken’.

Genee zocht er iets heel anders achter. “Ik dacht: misschien is er wat spanning, maar dat valt dus wel mee?”, aldus de presentator van Vandaag Inside. Hendriks vond het een ‘valse’ gedachte van Genee en verweet hem ‘iets te zoeken’. Genee verdedigde zichzelf vervolgens. “Nee, natuurlijk zoek ik niets. Welnee! Ik zit heel verbaasd naar Bas te kijken.” Derksen gaf aan dat hij het niet vreemd zou vinden als Nijhuis ‘een beetje onder spanning leeft’. En daar kon ook Hendriks zich uiteindelijk in vinden. “Ja, dat kan wel.”

Als Basje Nijhuis zo staat te doen dan ga je wel heel ver tegen deze scheidsrechter. #QBOFOR #KNVBBEKER pic.twitter.com/Oebkwmvqwn — balletjemayo (@balletjemayo70) December 17, 2024

