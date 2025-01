Johan Derksen draagt live op tv nieuwe gast Vandaag Inside voor

Johan Derksen hoopt dat Matthijs van Nieuwkerk binnenkort een keer aanschuift bij Vandaag Inside, zo vertelt hij in de uitzending van maandag. De voormalig presentator van De Wereld Draait Door keerde onlangs terug in de spotlights en Derksen hoopt dat hij ook weer op tv wil verschijnen.

Van Nieuwkerk was jarenlang de presentator van DWDD. In 2022 kwam naar buiten dat er sprake was van sociale onveiligheid bij het programma, waarbij de presentator een belangrijke rol speelde. Van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren van het programma vertoonden grensoverschrijdend gedrag, waaronder woedeaanvallen en publieke vernederingen van personeel. Vervolgens verscheen Van Nieuwkerk niet meer op tv.

Afgelopen week trad Van Nieuwkerk wel weer naar buiten toe. Tijdens een evenement over Bob Dylan was de tv-persoonlijkheid een van de presentatoren, waarbij hij nerveus begon voor de grote zaal, maar steeds zekerder van zijn zaak werd. Maandagavond wordt het fragment van Van Nieuwkerk ook getoond bij Vandaag Inside.

“Ik zou het heel leuk vinden als hij bij ons aan zou schuiven”, stelt Derksen direct. Wilfred Genee haakt daarop in door te stellen het daarmee eens te zijn. “Hij is van harte welkom en ik denk dat we ook nog door de vingers zien als hij met een stemverheffing praat”, grapt De Snor weer. Half december werd Van Nieuwkerk ook al genoemd als mogelijke vervanger op woensdagen voor René van der Gijp. De keuze is daar uiteindelijk gevallen op Albert Verlinde.

