Derksen twijfelt openlijk aan toekomst Vandaag Inside-gast

Johan Derksen weet niet of Merel Ek na haar zwangerschap nog steeds als politiek duider aan zal schuiven bij Vandaag Inside, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Als haar vervanger het beter doet dan Ek, verwacht de analist dat de verslaggeefster haar plekje verliest.

Ek maakte vorige week in De Oranjewinter bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kind, een jongetje. “Bijna op de helft, bijna twintig weken”, liet de journaliste weten in de talkshow. Rutger Castricum, die eveneens te gast was in het programma, viel op dat Ek veel met haar broek bezig was. “Ik ben niet heel dik, maar m’n broek past dus oprecht niet meer. De zwangerschapsbroek die ik had gekocht, zakt de hele tijd af”, aldus een lachende Ek.

Artikel gaat verder onder video

Begin 2024 kreeg Ek het bij Vandaag Inside aan de stok met Derksen over zwangerschapsdiscriminatie. “Zo’n vrouw is zes maanden weg, dan komen er anderen die het goed doen. Dan is het moeilijk om als zij weer terugkomt te zeggen tegen die mensen die het goed doen: ‘Nu moet jij weer weg, want zij komt’.” Die uitleg vond Ek helemaal niks. “Ik moet me nu dus zorgen maken in deze wereld dat als ik straks zwanger word, dat ik dan dus word vervangen en je er niet zeker van bent dat je terug mag komen”, reageerde ze. “Dat maakt je nu al angstig, dat je dan denkt: wanneer zal ik dan zwanger worden, is dit een goed moment?”

Derksen neemt woorden niet terug

Nu Ek daadwerkelijk zwanger is, kiest Derksen ervoor om bij zijn standpunt te blijven. “Normaal gesproken kan Merel gewoon terugkomen”, begint De Snor in gesprek met De Telegraaf. “Maar je moet realistisch blijven. Er komt straks een andere mevrouw die in plaats van haar in Den Haag gaat rondlopen. Misschien is diegene zó goed, dat als Merel terugkomt er gezegd wordt: we hebben voor jou een ander plaatsje. Dat hangt haar boven het hoofd.”

