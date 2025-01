Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz zet Pepi op nieuwe positie tegen Liverpool

PSV start woensdagavond vermoedelijk met in een nieuwe rol aan het Champions League-duel met Liverpool. Trainer Peter Bosz kan niet beschikken over (ziek), , (beiden niet speelgerechtigd) en heeft pas nét weer terug van een blessure. PSV-watcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) verwacht dan ook dat de Amerikaanse spits als linksbuiten aan het duel mag beginnen.

Tegen Liverpool gaat PSV zich zo goed als zeker plaatsen voor de tussenronde van de Champions League. Er is nog één scenario mogelijk waarbij dat niet gebeurt, maar daarvoor zouden de Eindhovenaren minimaal met 0-7 moeten verliezen van de Engelse topclub en dan zouden ook de resultaten op de andere velden ook nog precies verkeerd moeten vallen. Slot is met zijn elftal bovendien al verzekerd van een plek bij de eerste acht - en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales - en heeft besloten een flink aantal grote namen thuis te laten voor zijn eerste wedstrijd op Nederlandse bodem sinds zijn overstap naar Liverpool.

Walter Benítez neemt woensdagavond naar verwachting zijn vertrouwde positie onder de lat van PSV weer in. Voor de Argentijn wordt de defensie gevormd door van rechts naar links Richard Ledezma, Olivier Boscagli, Armando Obispo en Mauro Júnior. Obispo geldt als vervanger voor Ryan Flamingo, die vorige week een rode kaart kreeg in het uitduel bij Rode Ster Belgrado (2-3 winst) en daardoor geschorst is. Elfrink schrijft dat er nog wel een kans is dat Ledezma niet gaat starten, omdat de Amerikaan het de voorbije weken 'in verdedigend opzicht moeilijk had'. Mocht Bosz besluiten hem op de bank te zetten, dan is Rick Karsdorp zijn aangewezen vervanger.

Op het middenveld is Jerdy Schouten niet van de partij. De Oranje-international krijgt rust, zo verklaarde Bosz dinsdag al. Joey Veerman start wél gewoon, en zal worden geflankeerd door de van ziekte herstelde Ismail Saibari en Guus Til. Laatstgenoemde was afgelopen weekend met twee treffers de gevierde man in het competitieduel met NAC Breda (3-2) en lijkt zijn plek dus te behouden. Voorin begint Johan Bakayoko op de rechterflank en start Pepi bij absentie van onder meer Lang dus op links. De spitspositie is, zoals gebruikelijk, voorbehouden aan aanvoerder Luuk de Jong.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Boscagli, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Til; Bakayoko, De Jong, Pepi

Wie wint de wedstrijd tussen PSV en Liverpool? Laden... 30% PSV 45.4% Liverpool 24.6% Gelijkspel 1315 stemmen

