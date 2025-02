Farioli vindt medestander: 'Waarom doen we daar zo spastisch over?'

Francesco Farioli heeft een medestander gevonden in Kenneth Perez. De trainer van Ajax wordt meermaals bekritiseerd vanwege zijn roulatiebeleid, bijvoorbeeld omtrent spitsen Brian Brobbey en Wout Weghorst. De Deen vindt dat de media moet stoppen met die kritiek.

Tijdens Voetbalpraat begint presentator Pascal Kamperman over de spitsen van Ajax. Weghorst raakte afgelopen weekend geblesseerd uit en is zes weken niet inzetbaar. "Brobbey kan maar zestig minuten spelen. De trainer zegt dat niet, maar haalt hem wel elke keer na een uur van het veld."

Perez raakt lichtelijk geïrriteerd en vindt dat het gewissel van Farioli te vaak genoemd wordt. "Waarom doen we daar zo spastisch over?" Kamperman stribbelt wat tegen, maar de Deense analist vervolgt: "Jawel, dat doe je wel. En dat wordt ook heel veel gedaan. Maar de trainer (Farioli, red.) die ziet het als een team. Hij verdeelt dat, en bovendien is hij vrij succesvol qua resultaten. Ajax staat bovenaan, wat niemand had verwacht."

"Dus dat minuten verdelen, dat is toch heel goed? Dat gerouleer valt de laatste tijd ook mee." De komende tijd kan Farioli echter niet echt meer wisselen in zijn spitsen door de blessure van Weghorst. "Akpom, de derde spits, hebben ze verhuurd. Dan moeten ze iets anders verzinnen. Misschien komt Rasmussen daar wel te spelen als Brobbey echt niet meer kan." Perez denkt ook nog terug aan een periode onder Erik ten Hag, toen de trainer aangaf dat de bonkige spits niet hele wedstrijden kon vol maken. Uiteindelijk bleek dat bij nood aan de man toentertijd wel te kunnen.

