Opmerkelijk: Anton Gaaei zegt na uitstekende actie sorry tegen het Ajax-publiek

De eerste helft tussen Ajax en Go Ahead Eagles was het aanzien nauwelijks waard. Zowel Ajax als Go Ahead Eagles kreeg in de openingsfase een goede mogelijkheid om de score te openen, maar in het restant van het eerste bedrijf gebeurde er weinig tot niets voor beide doelen. Het opvallendste moment vond misschien wel plaats in de tweede minuut van de blessuretijd, toen zich genoodzaakt zag om zijn excuses aan te bieden aan het publiek.

Volg de ontmoeting tussen Ajax en Go Ahead Eagles hier live!

Artikel gaat verder onder video

Ajax kan zondagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA uitstekende zaken doen. Bij winst op Go Ahead Eagles vergroten de Amsterdammers hun voorsprong op PSV tot vijf punten. In de eerste helft leken de spelers van Ajax zich daar echter niet heel erg van bewust te zijn. Go Ahead Eagles bleef redelijk eenvoudig op de been en gaf weinig tot geen grote kansen weg. Alleen Mika Godts was in de openingsfase dichtbij, maar de Belg plaatste de bal net naast de tweede paal.

Aan de andere kant hoefde de Ajax-defensie evenmin vaak in te grijpen, al liet doelman Matheus wel een aantal keer zien waarom de Amsterdammers hem er eerder deze maand graag bij wilden hebben als vervanger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Diant Ramaj. Hij kreeg met een aantal goede acties de handen van het Ajax-publiek op elkaar. Dat gold ook voor Gaaei in de tweede minuut van de blessuretijd. De Deen voorkwam met een knappe tackle dat Go Ahead Eagles er nog één keer uit kon komen. Daarbij trapte Gaaei de bal wel wild de tribune in, waardoor een aantal supporters zich genoodzaakt zagen om weg te duiken.

LEES OOK: Van Gangelen neemt met opmerkelijke verspreking voorschot op landstitel Ajax

Dat was Gaaei niet onopgemerkt gebleven. De vleugelverdediger stak na zijn tackle een hand op om zijn verontschuldiging aan te bieden. De commentator van ESPN, Martijn van Zijtveld, kon er wel om lachen. “Gaaei brengt wat mensen in het publiek in gevaar met die tackle, maar dat wordt wel gewaardeerd”, zo klonk het. Gaaei is na een moeilijke start in Amsterdam bezig aan een goed seizoen. Zo maakte hij in december een absolute wereldgoal tegen FC Utrecht en verzorgde hij begin deze maand nog de assist voor de winnende treffer van Kenneth Taylor in De Klassieker tegen Feyenoord.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Engelse grootmachten sturen massaal scouts naar Ajax voor toptalent'

Het is nog maar de vraag of Ajax lang kan genieten van de talentvolle Jorthy Mokio.