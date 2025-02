'Miskoop' van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar komt met verrassend geluid over Ajax-periode

Hoewel door veel ‘kenners’ is bestempeld als miskoop en na één seizoen de deur van de Johan Cruijff ArenA alweer achter zich dichttrok, kijkt de 25-jarige verdediger met een goed gevoel terug op zijn periode bij Ajax. Volgens de Nigeriaan heeft hij in Amsterdam veel geleerd, onder meer door wedstrijden te spelen in de Champions League. Bassey maakte in de zomer van 2023 de overstap naar Fulham, maar onderhoudt nog altijd goed contact met een aantal oud-ploeggenoten bij Ajax.

Ajax telde in de zomer van 2022 23 miljoen euro neer voor Bassey, die in het seizoen ervoor als basisspeler van Rangers FC de finale van de Europa League had bereikt. De Nigeriaan moest in Amsterdam Lisandro Martínez doen vergeten. De Argentijn maakte die zomer een toptransfer naar Manchester United. Hij was zeker niet de enige sterkhouder uit het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag die een nieuw avontuur aanging. Zo vertrokken ook Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Sébastien Haller en uiteindelijk Antony uit Amsterdam. Bassey hield zich ondanks de vele veranderingen in eerste instantie goed staande, al pakte hij tijdens zijn debuut in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV wel meteen een rode kaart.

Ajax beleefde onder toenmalig trainer Alfred Schreuder een sterke start, maar na de nederlaag tegen Liverpool in de Champions League ging het snel bergafwaarts. Bassey was regelmatig het mikpunt van kritiek. De Nigeriaan is ijzersterk en behoorlijk snel, maar was aan de bal erg onzeker en daar maakten de tegenstanders van Ajax volop gebruik van. Hoewel Bassey na het vertrek van Schreuder en de aanstelling van interim-trainer John Heitinga zijn basisplaats verloor, speelde hij uiteindelijk toch 39 wedstrijden in het wit-rood-wit, alvorens in de zomer van 2023 voor een bedrag van 22,5 miljoen euro te verkassen naar Fulham.

Contact met oud-ploeggenoten bij Ajax

“Ja, eigenlijk wel. Ik mis het een beetje. Het was leuk”, zo reageert Bassey anderhalf jaar later in gesprek met Viaplay op de vraag of hij Amsterdam ‘mist’. “Ik mis bijvoorbeeld de jongens. We hadden een goed team, een leuk team met aardige jongens. Sommigen zie ik hier nog natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk. Jurriën Timber, Mohammed Kudus, Edson Álvarez, dus ja, dat is goed. We appen elkaar, we hebben nog contact. Ik spreek alle jongens nog redelijk vaak, dus ja.” Timber, Kudus en Álvarez vetrokken allemaal in dezelfde zomer als Bassey bij Ajax. Timber draagt het shirt van Arsenal, Kudus en Álvarez zijn te bewonderen bij West Ham United.

Timber, Kudus en Álvarez waren een stuk succesvoller dan Bassey, maar dit wil niet zeggen dat de Nigeriaan niet met een goed gevoel terugkijkt op zijn tijd in Amsterdam. “Ik denk dat het oké was. Het was een jaar om te leren, een jaar om mezelf te verbeteren. Ik heb veertig wedstrijden kunnen spelen, ik heb Champions League kunnen spelen. Dus ja, voor mij was het een redelijk jaar”, zo klinkt het. Sinds zijn transfer naar Fulham gaat Bassey het een stuk beter af. Voor die club speelde hij tot op heden 55 wedstrijden. Dit seizoen miste hij vooralsnog pas één competitiewedstrijd. Dat was het duel met Liverpool, dat hij wegens vijf gele kaarten aan zich voorbij moest laten gaan. In de andere 23 competitieduels verscheen hij telkens aan de aftrap. Fulham is de huidige nummer negen van de Premier League.