Driessen waarschuwt Brobbey voor nieuwe concurrent bij Ajax

Valentijn Driessen denkt dat op moeten passen voor een nieuwe concurrent bij Ajax. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft zich namelijk opgeworpen als een prima vervanger van de 23-jarige spits.

Brobbey is door de blessure van Wout Weghorst en het verhuren van Chuba Akpom momenteel de enige spits die trainer Francesco Farioli tot zijn beschikking heeft. In het Europa League-duel met Union Sint-Gillis kreeg de eerste spits van Ajax rust van de Italiaan, waardoor Rasmussen zijn opwachting maakte in de punt van de aanval. Dit deed hij met verve.

LEES OOK: Ajax komt met groot nieuws over Steven Berghuis

Artikel gaat verder onder video

"Hij maakte echt een prima goal. Zoals hij dat afmaakte, dat heb ik Brobbey al anderhalf jaar niet zien doen op die manier", stelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Zo rustig, zo bekeken, zo gecontroleerd, het was gewoon volledig bewust. Ook tegen Fortuna. Het is ook een kwaliteit hè, twee keer een-op-een komen en twee keer scoren."

LEES OOK: Alex Kroes klapt tijdens Union Sint-Gillis - Ajax 'zijn handen stuk' voor één speler

Rasmussen nieuwe concurrent voor Brobbey

Driessen denkt dan ook dat Rasmussen voorlopig een geduchte concurrent van Brobbey kan worden in de strijd om de spitspositie. "We dachten dat er een concurrent minder zou zijn met de blessure van Weghorst, maar Rasmussen heeft zich wel laten zien. Ik vond dat hij goed speelde, ook in het team."

Voor collega Mike Verweij is het niet nieuw dat Rasmussen ook als spits uit de voeten kan. "Toen hij tegen RKC Waalwijk als rechtsbuiten werd opgesteld zeiden mensen al: in de jeugd heeft hij ook wel veel in de spits gespeeld en met zijn bonkige lijf is hij misschien wel meer spits dan buitenspeler", voegt de Ajax-watcher van De Telegraaf toe.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax biedt vierjarig contract aan Dusan Tadic, die duidelijke wens uitspreekt'

Voor Dusan Tadic zou een meerjarig contract klaarliggen bij Ajax.