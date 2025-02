Farioli heeft duo terug tegen Eagles en komt met eerste reactie op Europa League-loting

Ajax kan zondag in het thuisduel met Go Ahead Eagles hoogstwaarschijnlijk weer beschikken over verdediger en spits , zo maakt trainer Francesco Farioli vrijdagmiddag bekend. Het duo moest de returnwedstrijd tegen Union Sint-Gillis van donderdagavond aan zich voorbij laten gaan. Ondanks een 1-2 nederlaag tegen de Belgen plaatste Ajax zich voor de achtste finales van de Europa League, waarin de club vrijdag werd gekoppeld aan Eintracht Frankfurt. Farioli komt ook met een eerste reactie op de loting.

Eerder dit seizoen kwam Ajax in Deventer niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Invaller Davy Klaassen redde met een knappe, achterwaartse kopbal een punt voor de Amsterdammers, nadat Eric Llansana de thuisploeg op voorsprong had gezet. Klaassen mocht een kwartier voor tijd van geluk spreken dat arbiter Marc Nagtegaal een handsbal in eigen zestien van de routinier niet met een strafschop bestrafte.

"Gelukkig waren er vandaag wat bekende gezichten terug, zoals Brian Brobbey en Youri Baas", wordt Farioli geciteerd door Voetbal International. "Ik denk dat zij deel uit zullen maken van de wedstrijdselectie van zondag, dus dat is goed nieuws", aldus de Italiaanse trainer. Farioli is beducht voor de kwaliteiten van de Eagles, dat als nummer zeven van de Eredivisie afreist naar Amsterdam. "Een team dat we nog goed kennen van de heenwedstrijd, die niet makkelijk was", zegt de trainer van Ajax. "Ze spelen met veel intensiteit en hebben vooral in de voorhoede spelers met kwaliteit. Daarnaast zijn ze goed georganiseerd, ook bij standaardsituaties."

Farioli reageert op Europa League-loting: 'Grote uitdaging'

Ajax kon vrijdag bij de loting voor de achtste finales van de Europa League gekoppeld worden aan Olympique Lyonnais of Eintracht Frankfurt. Het werden uiteindelijk de Duitsers, die in eigen land volop meestrijden om een plek in de Champions League voor volgend seizoen. "Ze staan derde in de Bundesliga en zijn gewend om op het hoogste podium te presteren", zegt Farioli op de clubsite. "Het zal een grote uitdaging worden. Ik verwacht een wedstrijd met hoge intensiteit, want de Bundesliga is één van de meest fysieke competities", aldus de trainer, die aangeeft dat hij zich de komende periode met zijn staf zal buigen over de aanstaande opponent: "We hebben nu nog even om ons op tactisch gebied voor te bereiden", aldus Farioli.

