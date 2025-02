Dramatisch optreden van Bertrand Traoré leidt tot bizarre gedachte

Ajax boekte zondagmiddag een ongelooflijk belangrijke overwinning op Fortuna Sittard (0-2), maar vraag niet hoe. De Amsterdammers kwamen op een dramatisch veld heel moeizaam voor de dag. Vooral had veel moeite met de staat van de grasmat. De rechtsbuiten speelde misschien wel zijn slechtste wedstrijd sinds zijn terugkeer bij Ajax. Volgens Henk Spaan was Traoré de boel bewust aan het ‘saboteren’.

Toen PEC Zwolle ruim twee weken geleden op bezoek ging bij Fortuna Sittard, waren er al serieuze zorgen over de staat van het veld. Er was veel water op komen te liggen en dat zorgde voor een erg slechte grasmat. De arbitrage moest voorafgaand aan de ontmoeting tussen Fortuna Sittard en Ajax zelfs een keuring doen. Het veld werd uiteindelijk goedgekeurd en PEC Zwolle leek er prima op uit de voeten te kunnen, want het boekte een 1-4 overwinning. Ajax had daarentegen een stuk meer moeite met de Limburgse grasmat en stevende lange tijd af op duur puntenverlies in de titelstrijd.

Maar na een omstreden strafschop kantelde de wedstrijd dan toch in Amsterdams voordeel. Ajax boekte uiteindelijk een 0-2 zege, maar in de nasleep blijft het veld de gemoederen bezighouden. “Was er jaren geleden geen sprake van een Limburgse fusieclub? Dat VVV, Roda, MVV en Fortuna de rijen zouden sluiten om samen voor de titel te gaan, net als Rapid JC zestig jaar geleden, met jongens als Hub Lenz, Giel Haenen en Sjra Jacobs? Harry Brüll vergat ik nog, geboren in Sittard”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. “De fusie kon me nooit veel schelen, tot vandaag (zondag, red.). Ik ben er een groot voorstander van. Doorslaggevend selectiecriterium: een voetbalveld. Het moet mogelijk zijn. Leerden we op school niet dat Limburg de vruchtbaarste grond van Nederland bezat? Löss heette dat, rode klei. Sittard is de enige Limburgse gemeente zonder löss.”

Ajax kwam, mede door de slechte staat van de grasmat, niet tot nauwelijks aan voetballen toe. In de eerste helft gleed de ene na de andere Ajacied al weg. Vooral Traoré had er erg veel moeite mee. Waar hij in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard op 18 september nog goed was voor een doelpunt en een assist, lag hij zondagmiddag in Limburg vaker wel dan niet op de grond. “Traoré raakte zo in de war dat hij de boel uit woede ging saboteren”, zo schrijft Spaan. De aanvaller werd na 59 minuten uit zijn lijden verlost. “Voor hem kwam Rasmussen, vorige week uitgefloten, nu beslissend. Goed, man”, zo besluit Spaan, die Christian Rasmussen het rapportcijfer 8 geeft.

