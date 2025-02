Slecht nieuws stapelt zich op voor Ajax: aanvaller grijpt naar hamstring en kan niet verder

De problemen voor Ajax stapelen zich steeds verder op in de thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Na ruim veertig minuten spelen ging na een sprint ineens naar de grond. De Deense aanvaller had last van zijn hamstring.

Nadat Ajax de voorsprong van vorige week (0-2) al zag verdwijnen door twee vroege treffers van Union Sint-Gillis én met tien man verder moest na een rode kaart voor Davy Klaassen, moest Francesco Farioli vlak voor rust ook noodgedwongen wisselen. Rasmussen zette aan voor een sprint in een poging nog wat van een weggewerkte bal te maken, maar greep vervolgens naar zijn hamstring.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wytse van der Goot zegt meteen ‘sorry’, nadat hij Ajax-speler gigantisch hypet

De Deen moest zich vervolgens laten behandelen en ging geblesseerd van het veld. Kenneth Taylor was zijn vervanger. Voor Rasmussen, die dit seizoen flink is verguisd in de Johan Cruijff ArenA, is de blessure extra vervelend. De aanvaller begon de afgelopen weken juist zijn vorm te vinden, met doelpunten tegen Fortuna Sittard en in de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis.

Volg de rest van het duel in ons liveverslag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie

De titelstrijd in Nederland gaat tussen Ajax en PSV. Dit is hun resterende programma.