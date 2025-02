Sporza wijst na Ajax - Union zeer opvallende Man of the Match aan

Union Sint-Gillis liet donderdagavond in de return tegen Ajax in de tussenronde van de Europa League bij vlagen geweldig voetbal zien en zette België daarmee op de kaart, maar volgens Sporza zat de Man of the Match in de Amsterdamse kleedkamer. Volgens het Belgische medium was niet Remko Pasveer of Kenneth Taylor de beste man bij de thuisploeg, maar Francesco Farioli. De Italiaan zag dat zijn ploeg in de eerste helft bij vlagen van het kastje naar de muur werd gespeeld, maar kwam na de rust met een uitstekend antwoord.

Ajax wist niet wat het overkwam in de eigen Johan Cruijff ArenA. De huidige koploper van de Eredivisie leek na de 0-2 overwinning in de heenwedstrijd al zo goed als klaar te zijn met Union Sint-Gillis, maar kreeg na een prima start al snel alle hoeken van het eigen stadion te zien. De Belgen hadden de smaak te pakken. Na de openingstreffer van Kevin Mac Allister na zestien minuten volgde al snel een nieuwe treffer, maar die werd nog afgekeurd vanwege buitenspel. Zo’n tien minuten later mochten de bezoekers alsnog juichen. Promise David had raak geschoten vanaf elf meter, nadat Davy Klaassen hands had gemaakt. De aanvoerder van Ajax werd daarvoor bestraft met rood, waardoor Union Sint-Gillis dus niet alleen de opgelopen schade uit de heenwedstrijd had hersteld, maar ook met een man meer was komen te staan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Belgische media trekken opnieuw duidelijke conclusie, maar die is nu wel anders dan na Union - Ajax

Een pijnlijke uitschakeling hing nadrukkelijk in de lucht voor Ajax, maar na de rust begon men steeds meer te geloven in die ene uitbraak die misschien wel voldoende zou zijn voor een ticket voor de achtste finales. Die kwam er in de eerste minuten van de verlenging. Na een knappe actie van Bertrand Traoré ging de bal tegen de hand van Christian Burgess: strafschop Ajax. Die werd benut door Kenneth Taylor en hij schoot Ajax daarmee naar de volgende ronde. Maar volgens Sporza is het vooral Farioli die de complimenten verdient. “Mogen we deze trofee voor een keer aan een trainer geven?”, zo klinkt het over de Man of the Match-bokaal. “Francesco Farioli gooide zijn team aan de rust helemaal om en stopte zo de pletwals van Union.” Farioli voerde bij aanvang van de tweede helft liefst drie wissels door: Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan en Traoré kwamen in de ploeg voor Steven Berghuis, Daniele Rugani en Oliver Edvardsen.

Eerst vertwijfeling bij Farioli, dan bij Union

Die wissels pakten goed uit, zo zag Sporza. “De mirakelavond van de Brusselaars werd helaas onderbroken door een kwartiertje rust. Ajax-coach Farioli stuurde perfect bij, Union speelde een pak minder klaar na de rust”, zo klinkt het. De Italiaan moest ook wel natuurlijk, na een dramatisch verlopen eerste helft. “Je zag Farioli vertwijfeld kijken aan de zijlijn. De Italiaanse wonderdokter die Ajax dit seizoen reanimeerde - altijd in zwarte coltrui - liet zijn elftal steeds verder ingraven. Ajax ging in overlevingsmodus”, zo schrijft Het Laatste Nieuws over de fase na de 0-2. “Het zette weinig zoden aan de dijk. Ivanovic mocht ver komen, maar de Kroaat schoot te gehaast over. Kort na de rust mikte diezelfde Ivanovic naast de kooi van Pasveer. Farioli had dan al ingegrepen en drie wissels doorgevoerd.”

LEES OOK: Totale ontgoocheling bij spelers Union Sint-Gillis, Kevin Mac Allister wijst schuldige uitschakeling aan

Na zo’n kwartier spelen in de tweede helft voerde Farioli al zijn vijfde wissel door, nadat hij in het eerste bedrijf ook al de geblesseerde Christian Rasmussen naar de kant had gehaald. “Later gooide hij met Mika Godts een tweede Belg in de strijd - Rayane Bounida stond niet op het wedstrijdblad. De partij stabiliseerde ietwat. Ajax had de lichtzinnigheid van zich afgeschud, maar had amper een angel. Terwijl Union op twee gedachten hinkte. Had het al te veel gegeven?”, zag Het Laatste Nieuws de vertwijfeling bij de bezoekers uit Brussel. “Verlengingen moesten uitsluitsel geven over wie naar de achtste finales van de Europa League zou doorstoten. Daarin prikte Traoré de bal tegen de arm van Burgess en kon ref Chris Kavanagh niet anders dan naar de stip wijzen. Taylor faalde niet: 1-2.”

Daardoor bemachtigden Ajax en Farioli tóch een startbewijs voor de achtste finales. Daarin zullen ze het opnemen tegen Eintracht Frankfurt of Olympique Lyonnais. De loting voor de achtste finales van de Europa League wordt vrijdagmiddag verricht.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Davy Klaassen uitgelachen om toneelstuk na oliedom moment

Davy Klaassen pakte een rode kaart in de wedstrijd van Ajax tegen Union Sint-Gillis.