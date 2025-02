Ajax-speler snoert eigen fans de mond met actie in 43e minuut

Ajax speelt zondagmiddag thuis tegen Heracles en kan bovenaan de Eredivisieranglijst komen. De vroege 1-0 van Mika Godts is daar een goede voorbode voor, maar één Ajacied valt in de eerste helft flink tegen bij fans. snoert deze criticasters echter gelijk de mond door de assist te geven op Brian Brobbey bij de 2-0.

In vergelijking met het gewonnen uitduel bij Union Sint-Gillis paste Francesco Farioli zijn opstelling op zes verschillende posities aan. Zo kwam er ook weer ruimte in het elftal voor Bertrand Traoré, die in België zo'n tien minuten meespeelde. De man uit Burkina Faso start op zijn favoriete positie vanaf rechts, met Steven Berghuis op nummer 10 en Godts linksbuiten. Brobbey staat in de spits.

Artikel gaat verder onder video

Fans van Ajax zijn echter totaal niet te spreken over de inbreng van Traoré in de eerste helft. De buitenspeler grossierde in het eerste halfuur in balverlies en veel van zijn acties mislukten. Op X klagen er dan ook veel supporters. Een fan noemt de aanvaller 'een stuk brandhout', een ander 'verschrikkelijk', terwijl er ook al veel Ajacieden om een wissel vragen. Traoré beantwoordt die kritiek vrij snel, door in de 43e minuut een vlotte aanval voor te zetten met een assist op Brobbey.

En de 2-0 na een uitstekende aanval van #Ajax

Dat is niet lekker voor #Heracles zo vlak voor rust.#ajaher pic.twitter.com/pg1fenjoIy — #dewereldslaatdoor (@dewereldsltdr) February 16, 2025

Wat is Traore weer verschrikkelijk zeg#ajaher — Ajax1900 (@AjaxAFCA88) February 16, 2025

#ajaher Traoré kan echt niks. Wat een stuk brandhout. — KWNRD (@KWNRD) February 16, 2025

Betrand kom maar ff wisselen jongen #ajaher — Vince Balk (@VinceBalk) February 16, 2025

Traoré kan maar niet zijn stempel drukken bij Ajax. Je mag meer verwachten dan week in week uit lekker meehobbelen #Ajax #AJAHER — BvP1990 (@BvP1990) February 16, 2025

❌❌❌ Traore heeft het ook niet echt uitgevonden 🙈🙈🙈 #ajaher #ajax — Kees (@Keeszero) February 16, 2025

Die Traore voegt toch niet toe aan het spel van Ajax. Van de 25 acties mislukken er 24. Zeer regelmatig balverlies, verkeerd doordekken, bij het afjagen elke keer verkeerd staan, meeverdedigen uitermate zwak. #ajaher — Gert Post (@GertPost) February 16, 2025

Edvardsen of Bounida > Traore graag. #ajaher — Larry (@ajacied072) February 16, 2025

Speelt Bertrand Traoré een goede wedstrijd tegen Heracles? Laden... 29% Ja, zeker met die assist erbij. 48.4% Nee, maar die assist maakt veel goed. 22.6% Nee, hij speelt slecht. 31 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald de Boer ziet 'potentiële nieuwe Patrick Kluivert' rondlopen bij Ajax

Ronald de Boer ziet bij Jong Ajax in de persoon van Don-Angelo Konadu (18) een 'potentiële nieuwe Patrick Kluivert' rondlopen.