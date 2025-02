Van der Vaart doet zeer gewaagde uitspraak over Ajax

Rafael van der Vaart is ervan overtuigd dat Ajax dit seizoen weer landskampioen gaat worden, zo geeft hij aan bij Rondo. De voormalig middenvelder van de Amsterdammers is zelfs van mening dat het ‘niet meer mis kan gaan’ voor de ploeg van Francesco Farioli.

Ajax gaat sinds dit weekend alleen aan kop in de Eredivisie. De Amsterdammers hadden al evenveel punten als PSV met een wedstrijd minder gespeeld en stonden op basis van verliespunten boven de Eindhovenaren. Door een gelijkspel van de ploeg van Peter Bosz tegen FC Utrecht (2-2) staat Ajax sinds de ruime zege op Heracles Almelo (4-0) alleen bovenaan de Eredivisie.

“Ajax heeft de afgelopen zeven wedstrijden 21 punten gepakt en PSV tien”, illustreert Marco van Basten de goede vorm van de Amsterdammers. Toch ziet de voormalig bondscoach wel dat PSV het tussen die reeks door wel goed wist te doen in de KNVB Beker, waarin onder meer Feyenoord werd verslagen en de halve finale werd bereikt. Ajax werd uitgeschakeld door AZ.

Van der Vaart gelooft heilig in kampioenschap

Toch hoeven de Amsterdammers daar niet te lang om te treuren, zo stelt Van der Vaart. Volgens de oud-middenvelder gaat Farioli Ajax namelijk in zijn eerste seizoen kampioen maken. “Het zit gewoon mee, dit kan niet meer mis”, is de voormalig voetballer heel duidelijk. “Daar ben ik van overtuigd. Ze zijn heel moeilijk te verslaan. Dat heeft hij erin gekregen, dat ze niet meer makkelijk doelpunten tegen krijgen.” Dat heeft volgens Van der Vaart veel te maken met de keuze om Remko Pasveer onder de lat te zetten. “Hij is gewoon de allerbeste keeper die je hebt en dan stel je hem op, al is hij vijftig.” Pasveer is in november 41 jaar geworden.

Gaat Ajax kampioen worden? Laden... 71.6% Ja, dit geven ze niet meer weg 28.4% Nee, er komt nog een dipje aan 289 stemmen

