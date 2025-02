Opvolger Van Praag bij Ajax kan zich 'onsterfelijk' maken: 'Als ze dát regelt, is ze onaantastbaar'

Carolien Gehrels, die maandag door Ajax werd aangesteld als opvolger van Michael van Praag als voorzitter van de raad van commissarissen, kan zich volgens Chris Woerts al heel snel 'onsterfelijk' maken in Amsterdam. De nieuwe Ajax-bestuurder zou daartoe Menno Geelen moeten zien te overtuigen om zijn aanstelling als interim-CEO om te zetten in een vast dienstverband, zegt Woerts in Vandaag Inside.

Ajax bevestigde maandagochtend dat Gehrels (57), voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam, op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders formeel is aangesteld als opvolger van Van Praag. Daarnaast werd het voornemen gedeeld om Shashi Baboeram Panday aan te stellen als bestuurder, als opvolger van financieel directeur Susan Lenderink.

Woerts gaat maandagavond in Vandaag Inside in op de aanstelling van Gehrels in de Johan Cruijff ArenA: "Ze is unaniem gekozen vandaag, en ze kan zich de komende periode onsterfelijk maken als ze Menno Geelen, de huidige interim-CEO, kan overtuigen CEO te blijven. Hij ligt goed bij de achterban en de sponsoren. Menno zegt dat hij graag wil blijven, onder één voorwaarde: dat hij iemand met Ajax-signatuur naast zich krijgt. Als zij dat regelt, dan is ze onaantastbaar. Doet ze dat niet, dan krijgt ze het heel zwaar", voorspelt de sportmarketeer.

Woerts maakt ordinaire opmerking na open sollicitatie Anke de Jong bij Ajax: 'Wat zijn dit voor teksten, man?'

Presentator Wilfred Genee vraagt Woerts vervolgens of Ajax er verstandig aan zou doen om met Anke de Jong in zee te gaan. De 37-jarige hoofdredacteur van het blad Elle plaatste deze week in een interview met Het Parool een open sollicitatie naar de functie van marketing director of commercieel directeur bij de Amsterdamse club. "Anke de Jong? Die draagt haar hersens van voren", reageert Woerts, waarop de regie direct een foto van de journaliste op het Televizier Gala van vorig jaar laat zien, waar De Jong verscheen met een nogal diep decolleté. "Dit kan toch niet, kom op zeg", reageert Genee. "Wat zijn dit nou voor tekstren, man?" Woerts houdt vol: "Ze zegt dat ze heel graag de merchandising wil aanpakken. Nou, als mensen er geen verstand van hebben, dan beginnen ze over de merchandising. Nee, dramatisch. Núl niveau", aldus Woerts.

