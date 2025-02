Interview in KKD abrupt verstoord door oud-Feyenoorder: 'Zelden meegemaakt!'

Melvin Boel heeft zich vrijdagavond van zijn slechtste kant laten zien. De oefenmeester van FC Dordrecht zocht na afloop van de wedstrijd tegen De Graafschap (1-1) de confrontatie met collega Marinus Dijkhuizen, die op dat moment bezig was met een interview tegenover De Gelderlander.

De wedstrijd tussen FC Dordrecht en De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie kende een verhitte slotfase. De thuisploeg wilde maar wat graag drie punten overhouden aan het duel met de Superboeren en ging in de blessuretijd op jacht naar de winnende goal. Toen de bal over de zijlijn rolde en Jaden Slory het spel snel wilde hervatten, ontstond er een hoop commotie. Dijkhuizen liet de bal rollen en zag de Dordrecht-aanvaller vervolgens struikelen.

Dijkhuizen liet de bal bewust lopen. “Daarna werd het duwen en trekken, maar ik ben blij dat mijn boys het meteen voor me opnamen. Ik was veilig, ze stonden allemaal om me heen. Hun reactie was top”, legt hij uit tegenover De Gelderlander.

Na afloop vond er nog een merkwaardig tafereel plaats. Het interview van Dijkhuizen tegenover De Gelderlander werd namelijk onderbroken door een boze Boel. “Boel onderbrak het gesprek en wilde de verbale confrontatie aan met zijn collega. Die negeerde hem volledig, waarna de opgewonden Boel afdroop”, omschrijft de krant het vreemde voorval. Het is vooralsnog onduidelijk waarom Boel Dijkhuizen confronteerde. Er zijn ook geen beelden van het incident.

Zelden meegemaakt: de geschorste FC Dordrecht-trainer Melvin Boel onderbreekt een interview van Marinus Dijkhuizen met De Gelderlander omdat hij de confrontatie aan wil gaan met de trainer van De Graafschap. Man moet nog veel leren. Laatst loog Boel ook al keihard voor de camera — Raymond Willemsen (@willemsenray) January 31, 2025

