Actievoerders van Extinction Rebellion melden zich bij stadion van FC Twente: 'Geduw en getrek'

De Grolsch Veste, het stadion van FC Twente, is het mikpunt geworden van Extinction Rebellion. Actievoerders van de activistische beweging hebben woensdag de ingangen van het stadion, waar op dat moment een studentenbeurs plaatsvond, geblokkeerd. Studenten konden lange tijd niet naar binnen, maar wisten zich na enige tijd toch toegang te verschaffen tot het stadion.

Op niet-wedstrijddagen wordt het stadion van FC Twente vaak gebruikt voor een congres, een zakelijke bijeenkomst, of in dit geval een studentenbeurs. Op deze beurs kunnen studenten die op zoek zijn naar een werk- of stageplek kennismaken met diverse bedrijven. Een van die bedrijven betreft Shell en die verdienen geld met fossiele brandstoffen, waar Extinction Rebellion fel op tegen is.

"We voeren een iets verregaandere actie dan we tot nu toe hebben gedaan. We hebben weliswaar kleine stappen gezet, maar zien ook dat bewustzijn wegzakt. Er moet een einde komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen”, aldus Guus Dix, die het woord voert namens Extinction Rebellion, in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia.

Enkele FC Twente-supporters melden zich bij stadion

Extinction Rebellion meldde zich met een spandoek naast de standbeelden van Wout Brama, Sander Boschker en Blaise Nkufo. Daarnaast leverde de actie nog andere opvallende beelden op, zo ging er een vrouw bijna naakt op het logo van FC Twente zitten. Deze vrouw, die Moeder Aarde uitbeeldde, werd vervolgens overgoten met een rode vloeistof. De vloeistof kwam vervolgens op het logo van FC Twente terecht en dat zorgde voor ophef bij enkele supporters van FC Twente, die zich bij inmiddels ook bij het stadion hadden gemeld.

Onbegrip bij studenten leidt tot geduw en getrek

De actievoerders van Extinction Rebellion waren voornemens om de ingangen van De Grolsch Veste net zo lang te blokkeren tot de bedrijven die geld verdienen met fossiele brandstoffen waren verdwenen. Daar slaagde Extinction Rebellion echter niet in. Studenten hadden weinig begrip voor de actie. Een enkeling werd zelfs boos. Een van de studenten gooide een tas weg van een actievoerder en dat zorgde voor flink wat geduw en getrek. Via diverse wegen wisten studenten zich uiteindelijk toegang te verschaffen tot het stadion. De politie kwam uiteindelijk ter plaatse om in gesprek te gaan met alle betrokkenen.

Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren de hoofdingang van De Grolsch Veste, waar op dit moment een studentenbeurs plaatsvindt. Bij het FC Twente-stadion staan zij met een spandoek naast de standbeelden van Wout Brama, Sander Boschker en Blaise Nkufo. pic.twitter.com/3sqdFX1ltz — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) February 26, 2025

