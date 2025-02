Van Wolfswinkel twijfelt over toekomst bij FC Twente: routinier heeft twee opties

is er nog niet over uit of hij na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt of er nog een jaartje aan vast plakt. De 36-jarige goaltjesdief weet in ieder geval wel dat FC Twente zijn laatste club is. Als het aan de Enschedese club ligt, dan gaat de sluwe vos in ieder geval nog een jaar door met voetballen.

"Alles bij FC Twente klopt gewoon voor mij", aldus Van Wolfswinkel in gesprek met Voetbal International. "De manier waarop we het voetbal beleven, de band met de supporters en de mensen binnen de club. Voorheen bijvoorbeeld met een trainer als Ron Jans en nu weer met Joseph Oosting. Twee geweldige trainers, daar heb ik het echt mee getroffen."

Daarnaast looft Van Wolfswinkel twee andere personen binnen de club. "Mensen als Jan Streuer, die ik al mijn hele leven ken, en Arnold Bruggink zijn zo prettig om mee samen te werken. Daar komt bij dat het vuur van binnen nog als vanouds brandt, dat is onveranderd en dat geeft me ook veel energie."

De vraag is echter hoelang het vuur nog zal blijven branden bij Van Wolfswinkel. De spits is inmiddels 36 jaar en beschikt bij FC Twente over een aflopend contract. Als het aan Bruggink en Streuer ligt, dan plakt geslepen Van Wolfswinkel daar nog zeker een jaar aan vast. Zelf is de tweevoudig Oranje-international er nog niet uit. "Ik ben er wel uit dat FC Twente mijn laatste club is. Het is óf Twente óf stoppen. Een nieuwe club zie ik niet zitten, want nergens krijg ik het qua sfeer en mensen zo fijn als hier."

Van Wolfswinkel legt twijfel uit

Waar de twijfel dan zit voor de Woudenberger? "Ik ben nog altijd zo gedreven, dat is moeilijk uit te leggen", vervolgt Van Wolfswinkel. "Ik snap dat ik niet het eeuwige voetballeven heb, maar elke wedstrijd wil ik gewoon van waarde kunnen zijn. Daarom twijfel ik of een rol als bankzitter iets voor mij is, of ik dat moet willen. Wat ik nu heb en meemaak, is zo mooi."

"Moet ik nog langer doorgaan, met de kans dat het té lang is? Die overweging moet ik gaan maken. Dat heeft dus niets met FC Twente, maar vooral met mezelf te maken. Ik wil nog zo graag, waardoor ik mezelf niet zo snel in een bijrol zie. Binnenkort hak ik de knoop door, maar eerst alle focus op het voetbal zelf. Want er komen weer mooie wedstrijden aan", besluit de 36-jarige Van Wolfswinkel.

