Ziggo Sport komt vlak na belangrijke goal Sem Steijn met zeer vreemde post op X

Ziggo Sport heeft donderdagavond voorbarig een voorschot genomen op de uitschakeling van FC Twente in de Europa League. De kabelexploitant plaatste een post op X waarin wordt geschreven dat de Europese droom van de Tukkers ‘uiteenspatte’ na twee goals van Bodø/Glimt in blessuretijd. Opmerkelijk daaraan is dat Sem Steijn kort daarvoor had gescoord, waarmee hij zijn ploeg naar een verlenging schoot.

FC Twente leek op bezoek bij Bodø/Glimt op de achtste finales af te koersen, na een 2-1 zege in eigen huis en een 1-1 tussenstand in Noorwegen. In een knotsgekke slotfase sloeg de thuisploeg twee keer toe, na een eigen goal van Mees Hilgers en Brice Wembangomo, waarmee Twente uitgeschakeld leek te worden. In minuut zes van de blessuretijd schoot Steijn toch nog raak, waarmee verlenging werd afgedwongen.

Ziggo Sport, dat in Nederland de Europese toernooien uitzendt, plaatste kort na de goal van Steijn beelden van de twee treffers van Bodø/Glimt op X. “De Europese droom van FC Twente spat uiteen…”, staat bij de video geschreven. Op het moment van plaatsen had Steijn echter al gescoord en waren beide ploegen zich aan het opmaken voor de verlenging.

In de reacties regent het commentaar op de keuze van Ziggo Sport het bericht toch nog te plaatsen. “Treurig dit, je weet al dat die 3-2 al is gevallen, maar toch nog dit posten”, schrijft een gebruiker onder de video. “Beetje voorbarig was dat”, stelt een ander. Vanuit meerdere kijkers klinkt het sentiment dat Ziggo Sport ‘achterloopt’.

De prestaties van FC Twente in Europa zijn van groot belang voor het Nederlandse voetbal.