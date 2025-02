Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske voert vier wijzigingen door tegen Sparta

Feyenoord-trainer Brian Priske wijzigt zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Sparta op vier plekken ten opzichte van het bekerduel met PSV van afgelopen woensdag. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Waar de Deen in Eindhoven niet de beschikking had over en , zijn beiden fit genoeg om te starten in de stadsderby tegen Sparta. Naast Trauner en Hadj Moussa keert ook terug in de basis. De smaakmaker uit Zuid-Korea begon in het Philips Stadion nog op de bank.

Feyenoord kampt het hele seizoen al met veel personele problemen in de selectie. In de aanloop naar het bekerduel met PSV had Priske opnieuw slecht en zorgelijk nieuws over de fysieke staat van zijn spelersgroep. De Deen miste al de nodige spelers en zag voor de kraker in Eindhoven ook onder meer Trauner en Hadj Moussa afhaken. Zij werden in het Philips Stadion vervangen door respectievelijk Thomas Beelen en Ibrahim Osman. Laatstgenoemde maakte een beroerde indruk en neemt zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sparta naar alle waarschijnlijkheid ‘gewoon’ weer plaats op de bank.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Quilindschy Hartman krijgt grote teleurstelling te verwerken bij Feyenoord

Hadj Moussa is fit genoeg om te starten tegen Sparta en dat is goed nieuws voor Feyenoord. In een seizoen waarin veel tegenzit, is de Algerijn een van de weinige lichtpuntjes in Rotterdam-Zuid. Hadj Moussa zal zich bovendien willen revancheren, nadat hij vorig weekeinde in De Klassieker tegen Ajax bij een 1-1 stand naliet om zijn ploeg op voorsprong te schieten. Het Algemeen Dagblad verwacht dat de rechtsbuiten tegen Sparta een voorhoede vormt met Ayase Ueda en Igor Paixão. Ueda krijgt na het vertrek van Santiago Giménez naar AC Milan eindelijk écht de kans als eerste spits, maar zal wel (veel) meer moeten laten zien dan in de afgelopen wedstrijden tegen Ajax en PSV. Zowel in Amsterdam als in Eindhoven kwam de Japanner niet tot nauwelijks in het spel voor.

LEES OOK: Van Hanegem ziet 'veelzeggend' moment bij Feyenoord, waar teamgenoot volledig wordt genegeerd

De rentree van Hadj Moussa is naar verluidt niet de enige wijziging in de opstelling van Feyenoord ten opzichte van het duel met PSV. Timon Wellenreuther verdedigt uiteraard het doel, maar achterin krijgt Dávid Hancko weer gezelschap van Trauner. De Oostenrijker ontbrak evenals Hadj Moussa in de bekerwedstrijd. De achterhoede wordt gecompleteerd door Givairo Read en Hugo Bueno. Laatstgenoemde lijkt de voorkeur te krijgen boven Gijs Smal. Op het middenveld kan Priske het trio opstellen dat in oktober nog zoveel indruk maakte tegen Benfica: Antoni Milambo, Hwang en Quinten Timber. Zowel Hwang als Timber moest de eerste wedstrijden van dit kalenderjaar aan zich voorbij laten gaan, maar kwamen tegen Ajax en PSV weer in actie. Ze verschenen echter nog niet samen aan de aftrap. Daar lijkt zaterdagavond dus verandering in te komen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

Belangrijke wedstrijd voor Feyenoord

Feyenoord moet aan de bak tegen Sparta. De ploeg van Priske heeft na drie nederlagen op rij (LOSC Lille, Ajax en PSV) wat recht te zetten. Bovendien is een overwinning noodzakelijk om in het spoor te blijven van nummer drie FC Utrecht. Het verschil tussen beide ploegen is momenteel zes punten in het voordeel van de Domstedelingen, maar die hebben wel één wedstrijd meer gespeeld. Het treffen tussen Feyenoord en Sparta begint om 21.00 uur.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 John de Wolf confronteert Pol van Boekel en heeft duidelijk hoorbare boodschap

Na de eerste helft van de bekerwedstrijd tussen PSV en Feyenoord liep John de Wolf mee met arbiter Pol van Boekel richting de catacomben.