Feyenoord-trainer bestookt met vuurwerk door eigen supporters: ‘Imbeciel!

Enkele supporters van Feyenoord hebben zich zaterdagmiddag van hun slechtste kant laten zien tijdens een wedstrijd van een van de jeugdelftallen van de Rotterdammers. Op Varkenoord schoten fans vuurwerk het veld op en richting de trainer van Feyenoord.

Zaterdagmiddag nam Feyenoord Onder 19 het op Varkenoord op tegen PEC Zwolle Onder 19. Doordat later op de middag de laatste training van het eerste elftal in aanloop naar De Klassieker van zondagmiddag in Amsterdam op het programma stond, waren er al veel mensen aanwezig bij het jeugdduel.

In de blessuretijd van het duel gaat het mis wanneer aanwezige Feyenoord-fans bij een stand van 1-1 vuurwerk richting Feyenoord-trainer Davey van den Berg schieten, dat in zijn buurt ontploft. De commentator van Feyenoord ONE stelt dat er even daarvoor ook al een explosie vlak voor zijn gezicht heeft plaatsgevonden.

“Daar wordt door een of andere imbeciel vuurwerk richting de coach van Feyenoord geschoten”, klinkt het commentaar, waarna de scheidsrechter direct besluit te fluiten voor het einde van de wedstrijd. “Die fakkels, allemaal leuk en aardig, maar die dingen die ze wegschieten en verderop ontploffen… Ik kan me niet voorstellen hoe dit de club zou moeten steunen. Maar het zal vast wel heel stoer zijn”, besluit hij.

