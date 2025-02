Feyenoord vrolijkt eigen supporters op met geweldig nieuws over Champions League-kraker

Feyenoord-supporters mogen 18 februari afreizen naar Milaan, om daar het Champions League-duel met de plaatselijke AC bij te wonen. Dat meldt de Rotterdamse club op X. Bij de laatste uitwedstrijd in het miljoenenbal, Lille-uit (6-1), was dit niet het geval.

De Italiaanse autoriteiten hebben namelijk toestemming gegeven voor de komst en het bijwonen van de wedstrijd door supporters van de Rotterdammers. Er zullen 4359 plekken beschikbaar zijn voor Feyenoord-fans. Uitsupporters van Milan mogen ook naar De Kuip; 2400 Italiaanse fans zullen op 12 februari aanwezig zijn in Rotterdam.

Voor dit belangrijke duel in de tussenronde van de Champions League zijn de ticketprijzen 39 euro, inclusief vijf euro aan 'organisatiekosten'. De kaartverkoop voor 'Diamondcardhouders' en 'Goldcardhouders' is al van start gegaan, 'Silvercardhouders' kunnen vanaf vrijdag 7 februari (18:00) meedingen om een ticket. Ook wordt er een busreis georganiseerd. Het duel in Milaan is dus het tweede helft van dit tussenronde-affiche: Feyenoord speelt eerst de thuiswedstrijd.

In de vorige Champions League-wedstrijd, de oorwassing in Noord-Frankrijk tegen Lille, waren er geen uitsupporters welkom. De Franse autoriteiten staken daar namelijk een stokje voor. Na een kort geding dat door Feyenoord was aangespannen, deelde de Hoge Raad in Parijs opnieuw dat de Nederlandse fans niet welkom zouden zijn. Eenzelfde scenario was ook voor het uitduel in Milaan mogelijk; de fans van Feyenoord hebben na misdragingen in Rome (onder andere door schade toe te brengen aan de Trevi-fontein) rondom wedstrijden tegen AS Roma, geen goede naam in Italië. Gelukkig voor de ploeg van Brian Priske zijn de fans dus dit keer wel welkom.

