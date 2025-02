Kijkers wijzen massaal dezelfde uitblinker aan bij Feyenoord - AC Milan

Feyenoord-middenvelder maakt woensdagavond een goede indruk in de heenwedstrijd tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League. De Pool kwam in de voorbije transferwindow over van Brighton & Hove Albion. Hij verscheen tegen AC Milan voor de vierde keer sinds zijn komst aan de aftrap en is vooralsnog een van en misschien wel dé grote uitblinker in de ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart.

Feyenoord kampt het hele seizoen al met personele problemen in de selectie en dat is op het middenveld niet anders. Het was voor de clubleiding een van de redenen om in de winterstop op zoek te gaan naar een nieuwe middenvelder. De keuze viel op Moder, die sinds eind 2020 onder contract stond bij Brighton & Hove Albion, maar er in Engeland niet tot nauwelijks aan te pas kwam. Dat is sinds hij het Feyenoord-shirt heeft aangetrokken wel anders. Moder debuteerde in De Klassieker tegen Ajax en verscheen vervolgens ook tegen PSV (KNVB-beker) en Sparta Rotterdam (Eredivisie) aan de aftrap.

Dat was woensdagavond dus opnieuw het geval. Bosschaart, de tijdelijke vervanger van de eerder deze week vertrokken Brian Priske, kan in de heenwedstrijd tegen AC Milan geen beroep doen op de geblesseerde In-beom Hwang. Moder is zijn logische vervanger en hij heeft in de eerste helft laten zien dat hij inderdaad een uitstekende stand-in is van de Zuid-Koreaan. Dat blijft in zijn thuisland Polen niet onopgemerkt. “Moder zal, gezien de 25 minuten die hij tot nu toe heeft gespeeld, zijn plek in het elftal niet afstaan, ook niet als iedereen bij Feyenoord is hersteld”, zo schreef een landgenoot halverwege het eerste bedrijf op X.

Bij de Nederlandse journalisten zijn ook enkel lovende woorden te lezen. Maarten Wijffels is al een paar weken overtuigd van de winteraanwinst van Feyenoord. “Moder, in De Klassieker al meteen aanwezig, alert, oriëntatie, techniek. Vandaag in de eerste 25 minuten ook goed bij Feyenoord”, zo schrijft de verslaggever van het Algemeen Dagblad. Pieter Zwart van Voetbal International is eveneens zeer te spreken over het optreden van Moder tot nu toe. “Jakub Moder speelt erg goed vanavond. Vaak de voet ertussen in belangrijke duels, rustig aan de bal”, zo klinkt het.

Complimenten Van Hooijdonk

Tijdens de rust werd het optreden van Moder ook besproken bij Ziggo Sport. Pierre van Hooijdonk was erg te spreken over de Pool. “Ik vind dat hij een hele goede indruk maakt op het veld. Met zijn fysieke aanwezigheid zorgt hij ervoor dat hij ontzettend veel ballen opraapt. Dat is cruciaal in zo’n wedstrijd. Hij leest het goed, snoept de bal af en Feyenoord komt weer terug in balbezit”, zo klonk het namens de analist, die Moder ook prees om zijn optreden aan de bal. Zo gaf hij in de eerste helft een geweldige crosspass op Igor Paixão. Maar Moder heerste toch vooral in de duels. Volgens Zwart won de middenvelder negen duels, minimaal twee meer dan elke andere speler op het veld.

Moder beleeft daarmee vooralsnog een uitstekend Champions League-debuut namens Feyenoord, dat het AC Milan erg lastig maakt en dankzij Igor Paixão al in de derde minuut de score opende. Het vervolg van de ontmoeting in de tussenronde van het miljardenbal volg je hier.

