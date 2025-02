Jan Boskamp ziet dat Feyenoord goud in handen heeft: 'Hij kan voetballen, dat is niet normaal'

Jan Boskamp is een groot fan van . De negentienjarige aanvaller debuteerde in het najaar van 2023 in de hoofdmacht van Feyenoord en kwam tijdens het afgelopen seizoen uiteindelijk tot vijftien wedstrijden in het elftal van toenmalig trainer Arne Slot. Hij maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap naar NAC Breda en die stap heeft goed uitgepakt. Boskamp ziet dat Sauer bij de promovendus het verschil weet te maken.

Het Feyenoord-publiek maakte in het afgelopen seizoen kennis met Sauer. Slot liet de jonge vleugelspeler uit Slowakije op 19 september 2023 debuteren in de thuiswedstrijd tegen Celtic in de groepsfase van de Champions League. Sauer kwam in die wedstrijd nog vlak voor tijd binnen de lijnen, maar gaandeweg het seizoen kreeg hij steeds langer de tijd om zichzelf te laten zien. Dat resulteerde weliswaar nog niet in een basisplaats, maar zijn talent stond buiten kijf. Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen werd echter al duidelijk dat Sauer weinig uitzicht op speeltijd had. Hij koos eieren voor zijn geld en stapte begin augustus op huurbasis over naar NAC.

De Slowaak kampte tijdens zijn eerste weken in Breda met een blessure, waardoor hij de thuiswedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht moest missen. Maar eenmaal fit verscheen hij meteen aan de aftrap en raakte hij zijn plek ook niet meer kwijt. Sauer kwam dit seizoen vooralsnog twintig keer in actie, goed voor vier doelpunten en twee assists. Zijn ontwikkeling blijft niet onopgemerkt. “Ik ben ook gek van die jongen die nu bij NAC speelt, Sauer. Ik baal als een stekker dat hij nu bij NAC zit”, zo zegt Boskamp in de podcast Boskamp en Kleine Gijp. “Al is het wel goed voor hem. Hij maakt daar wel het verschil. Dan denk ik: godver. Maar dat mag ik niet zeggen. Hij kan voetballen, dat is niet normaal”, is de oud-speler van Feyenoord en huidig analyticus lovend over de huurling van Feyenoord.

Had Feyenoord Sauer op dit moment goed kunnen gebruiken? Supporters van de Rotterdamse club zullen die vraag ongetwijfeld al een keer hebben gesteld. Feyenoord kampt dit seizoen met veel personele problemen in de selectie. Spitsen Santiago Giménez (begin deze maand getransfereerd naar AC Milan) en Ayase Ueda stonden beiden langdurig aan de kant. Op de flanken blijft Feyenoord blessureleed nog wel redelijk bespaard, maar is de spoeling om andere redenen dun te noemen. Anis Hadj Moussa en Igor Paixão maken veel indruk en zijn onomstreden, maar hun stand-ins Ibrahim Osman en Luka Ivanusec kunnen geen potten breken. Om nou te roepen dat Sauer Feyenoord uit de brand had kunnen helpen, is misschien wat voorbarig. Maar de club zal de ontwikkeling van het talent ongetwijfeld nauwlettend op de voet volgen.

Veel blessures bij Feyenoord

Boskamp heeft een slecht gevoel over de vele blessures bij Feyenoord. Zo weet Robin van Persie, maandag gepresenteerd als opvolger van Brian Priske, nu al dat hij in het restant van het seizoen geen beroep kan doen op Justin Bijlow en Quinten Timber, terwijl Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba mogelijk eveneens hun laatste wedstrijd voor de zomer al hebben gespeeld. “Bij ons hebben we nu twaalf, dertien, veertien geblesseerden. En er zijn jongens bij die niet meer gaan veranderen. Die blijven blessuregevoelig. Wat ga je daarmee doen? Ga je met hen verder?”, zo doelt Boskamp op Bijlow en Nieuwkoop, maar ook op Gernot Trauner en Calvin Stengs. “Bij Bartje (Nieuwkoop, red.) is nog het gekste dat hij in België nooit geblesseerd was. Hij heeft alle wedstrijden gespeeld. Voordat hij wegging bij Feyenoord had hij hetzelfde probleem. Misschien dat dat toch te maken heeft met de druk. Je wordt bij Feyenoord veel meer in de gaten gehouden, de meningen zijn anders. Maar dat zijn dingen waar je boven moet staan”, zo klinkt het.

