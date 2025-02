Boskamp staat versteld van Feyenoorder: ‘Doet dingen die je lang niet hebt gezien’

Jan Boskamp is enorm onder de indruk van de impact die heeft bij Feyenoord. De Poolse middenvelder kwam tegen AC Milan en NAC Breda goed voor de dag en zorgt er volgens de oud-voetballer voor dat de opbouw bij de Rotterdammers een stuk beter verloopt.

Feyenoord versterkte zich afgelopen transferperiode met Moder. De Pool kwam voor een klein bedrag over van Brighton & Hove Albion. In zijn eerste wedstrijden, tegen Ajax (2-1) en PSV (2-0), wist hij niet direct indruk te maken, maar tegen NAC Breda (0-0) en met name AC Milan (1-0) liet hij zijn kwaliteiten zien. Volgens Boskamp heeft de middenvelder een zeer positieve impact op het spel van ‘zijn’ Feyenoord.

“Dat de opbouw tegen Milan en NAC wat rustiger verliep, kwam ook door die Pool”, steekt Boskamp de loftrompet over Moder in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. “Die kan je inspelen in de dekking en je ziet dat hij altijd goed staat. Daar hebben we het vaak over. Hij staat altijd open.” Moder is volgens de oud-middenvelder dan ook een speler die Feyenoord heel erg miste in de eerste seizoenshelft. “Je ziet door hem dingen terug die je lang niet hebt gezien. Ballen worden opeens weer op het verste been gespeeld, waardoor je door kan.” Wat dat betreft, is Moder volgens Boskamp een stuk beter dan Ramiz Zerrouki, de andere controleur in de selectie van Feyenoord. “Als hij de bal kreeg, speelde hij hem terug. Moder staat open en kan door.”

Volgens Nicky van der Gijp doet die omschrijving hem denken aan Mats Wieffer, die afgelopen zomer van Feyenoord naar Brighton vertrok. “Ja, dat is het”, beaamt Boskamp, die in de wedstrijd tegen AC Milan (1-0) van meerdere spelers genoot. “Iedereen had het over Paixão, en terecht. Maar ik vond Read echt goed spelen. En Moder dus ook.”

