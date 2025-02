Giménez heeft lot Feyenoord-kopstuk in handen: ‘Kijkt met samengeknepen billen toe’

De toekomst van Dennis te Kloese bij Feyenoord ligt in de handen van uitgerekend , zo schetst het Algemeen Dagblad. Als de Mexicaan, die deze winter De Kuip verliet voor een avontuur bij AC Milan, dinsdagavond trefzeker is tegen zijn oude club, kan hij zomaar een einde maken aan het Europese seizoen van Feyenoord. Dan is het voor Te Kloese ‘schier onmogelijk’ om aan te blijven.

Te Kloese ligt bij Feyenoord flink onder vuur, zo schreef het NRC zondag. Eenzelfde conclusie trekt het AD dinsdag. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de keuzes die de algemeen en technisch directeur heeft gemaakt op de transfermarkt. Naast de onrust rondom het vertrek van Brian Priske verkocht de bestuurder namelijk ook topschutter Giménez in de laatste dagen van de transferwindow aan de aanstaande tegenstander in de Champions League: AC Milan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Verontrustende woorden over Quinten Timber: 'Er wordt gezegd einde seizoen, maar ik hoorde...'

In tweeënhalf jaar in De Kuip ontpopte de Mexicaan zich tot zeer belangrijke kracht voor de Rotterdammers, waardoor hij een transfer naar een Europese topclub ‘verdiende’. “Maar in een extreem wisselvallig seizoen is het sentiment inmiddels heel anders”, luidt de conclusie van de krant. “Het was Te Kloese die zijn beste spits halverwege liet gaan, terwijl diens opvolgers (Ayase Ueda en Julián Carranza, red.) nog weinig indruk maakten.”

LEES OOK: Mark van Bommel reageert opnieuw op vermeende interesse van Feyenoord

Giménez heeft lot Te Kloese in handen

Dinsdagavond speelt Feyenoord in Italië de return in de tussenronde van de Champions League, na een 1-0 zege op Milan in eigen huis. Met een achterstand van liefst veertien punten op koploper Ajax en een nederlaag in de KNVB Beker tegen PSV, is het miljardenbal de enige competitie waarin Feyenoord nog wat kleur aan het seizoen kan geven. “Te Kloese zal dan ook met samengeknepen billen naar zijn oogappel kijken op het ereterras van San Siro”, schetst het AD. “Indirect heeft juist Giménez een belangrijk deel van diens lot in handen.” Weet de linkspoot, in tegenstelling tot in de heenwedstrijd, zijn oude ploeg dinsdagavond wel pijn te doen, kan uitgerekend hij een einde maken aan het Europese seizoen van Feyenoord. “Dan kan Te Kloese wel uittekenen welke storm de komende tijd gaat opsteken in de Kuip. Een storm waarin het schier onmogelijk wordt om nog overeind te blijven.”

Heb je nog vertrouwen in Dennis te Kloese bij Feyenoord? Laden... 62.2% Ja 27.9% Nee 9.9% Geen mening 1318 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NRC onthult: Dennis te Kloese was op 22 januari woedend

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese was op 22 januari woedend, aldus NRC.