Verontrustende woorden over Quinten Timber: 'Er wordt gezegd einde seizoen, maar ik hoorde...'

In Vandaag Inside klinken maandagavond verontrustende woorden over de blessure van . Zijn club Feyenoord communiceerde eerder op de dag dat de aanvoerder 'dit seizoen niet meer in actie komt' naar aanleiding van een kruisbandblessure, maar Valentijn Driessen vreest dat de middenvelder ook de eerste maanden van het seizoen 2025/26 nog niet van de partij zal zijn.

Afgelopen woensdag ging het mis voor Timber in de heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League, thuis tegen AC Milan. De middenvelder ging naar het gras bij een poging om een bal aan te nemen en leek zich daarbij lelijk te blesseren aan zijn knie. De aanvoerder werd aan de zijlijn echter nog opgelapt en keerde terug in het veld, maar moest de strijd een kwartier later alsnog staken.

Maandag liet Feyenoord via de officiële kanalen weten dat het seizoen erop zit voor de aanvoerder. "Quinten Timber heeft een blessure opgelopen aan de buitenband van zijn knie en wacht een herstel van meerdere maanden. De aanvoerder van Feyenoord is inmiddels geopereerd en komt dit seizoen niet meer in actie", schreef de Stadionclub.

Daarmee drukt Feyenoord zich nog positief uit, vreest Driessen. "Ja, er wordt gezegd einde seizoen, maar ik hoorde tot november", zegt de chef voetbal van De Telegraaf. Johan Derksen probeert de moed erin te houden en stipt aan dat Memphis Depay 'vrij snel terug was' na een dergelijke kwetsuur. "Ja, maar die heeft daarna niet echt meer zijn niveau gehaald", meent Driessen echter.

