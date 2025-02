Johan Derksen na succes van Feyenoord: 'Nu krijg je dat gezemel...'

Johan Derksen vindt dat Feyenoord het Champions League-succes tegen AC Milan te danken heeft aan scheidsrechter Szymon Marciniak. De analist van Vandaag Inside vindt in ieder geval niet dat interim-trainer Pascal Bosschaart de credits verdient na het 1-1 gelijkspel, dat voldoende was om door te stoten.

"Nu krijg je dat gezemel dat de trainer moet blijven”, zegt Derksen in de vooraankondiging van Vandaag Inside. Bosschaart kan niet permanent worden aangesteld, want hij heeft niet het juiste diploma. Zodoende staat hij maximaal slechts zestig dagen aan het roer. “Dat is een geluk voor Feyenoord”, aldus Derksen.

“Ze hebben het gelijkspel echt aan de scheidsrechter te danken”, doelt Derksen in de uitzending van Vandaag Inside op het besluit van Marciniak om Theo Hernández, bij een stand van 1-0, een tweede gele kaart te geven na een schwalbe. “Een uitstekende scheidsrechter. Er zijn er weinig die de thuisclub zo aanpakken. Marciniak is een van de allerbeste scheidsrechters.”

Collega-analist René van der Gijp laat ook zijn licht schijnen over de wedstrijd. “Door die hele vroeg goal werd Milan een beetje vervelend. Ze gingen mensen over hun bolletje aaien”, doelt hij bijvoorbeeld op Hernández, die na een onderling duel met Givairo Read een tikje gaf op het hoofd van zijn tegenstander. “Ze gingen een beetje arrogant doen. Maar ondanks dat Feyenoord de eerste helft onder druk stond, vond ik ze niet slecht spelen.”

“Ze kwamen wel een beetje onder druk, dat was niet zo erg, maar ze speelden ook gewoon vaak de bal rond”, merkt Van der Gijp op. “Ik was er gisteren nog van overtuigd dat Feyenoord met alle blessures geen kans zou maken.”

