Robin van Persie deelt sneer uit aan Valentijn Driessen tijdens persconferentie

Robin van Persie deelt een sneer uit aan Valentijn Driessen tijdens de persconferentie in aanloop naar zijn eerste duel als trainer van de hoofdmacht van Feyenoord. De nieuwe hoofdtrainer van de Rotterdammers ‘beseft heel goed’ dat de journalisten na zijn beginfase bij de club kritisch zullen worden, met Driessen voorop.

Bij de persconferentie in aanloop naar het debuut voor Van Persie tegen N.E.C. wordt gevraagd hoe hij de beginperiode bij Feyenoord beleeft: “Ik besef heel goed dat de eerste week een soort ‘beleefdheidsfase’ is. Valentijn was er ook niet bij, de afgelopen keer en vandaag weer niet. Dus dat zal wel gaan veranderen de aankomende periode.” Van Persie doelt op de eeuwig kritische houding van de Telegraaf-journalist.

“Ik besef heel goed, zowel op de club als hier (bij een persconferentie, red.), dat het nieuw is” gaat Van Persie verder. “Iedereen is ook benieuwd naar mij, naar het team. Dat is ook wel een beetje wat erbij hoort. Dan gaan we op een gegeven moment wedstrijden spelen en dan gaat het een keer tegenzitten. Ik hoop niet morgen (zaterdag). Ik hoop ook niet volgende week. Ik hoop nooit, maar het gaat gewoon gebeuren.”

De wedstrijd tegen N.E.C. wordt zaterdagavond om 21:00 uur afgetrapt in De Kuip. Feyenoord treft ook een oude bekende: Bryan Linssen keert namens de Nijmegenaren terug in Rotterdam. Linssen speelde 91 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 28 keer tot scoren kwam.

