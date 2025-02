Santiago Giménez meldt zich met prachtig gebaar in de kleedkamer van Feyenoord

heeft zich dinsdagavond na afloop van de return tussen AC Milan en Feyenoord in de tussenronde van de Champions League van zijn beste kant laten zien. De Mexicaan deed zijn oude club pijn door na nog geen minuut de 1-0 binnen te koppen, maar kon daarmee niet voorkomen dat AC Milan uit het toernooi werd geknikkerd. Giménez toonde zich na het laatste fluitsignaal ondanks de teleurstelling een goede verliezer en trakteerde zowel de staf als de spelers van Feyenoord op een shirtje, zo vertelt John de Wolf in De 538 Ochtendshow op Radio 538.

Giménez stond in de eerste seizoenshelft lang aan de kant met een bovenbeenblessure, maar was eenmaal hersteld ouderwets belangrijk voor Feyenoord. Hij speelde zich met doelpunten tegen Manchester City, Sparta Praag en Bayern München in de competitiefase van de Champions League in de kijker van AC Milan. Die club hem bovenaan het verlanglijstje staan en maakte serieus werk van zijn komst. De gevallen Italiaanse grootmacht had uiteindelijk maximaal 35 miljoen euro over voor Giménez, die Feyenoord vlak voor De Klassieker tegen Ajax verruilde. Hij keerde anderhalve week later echter alweer terug in De Kuip voor de eerste achtste finale tussen Feyenoord en AC Milan.

Artikel gaat verder onder video

De Mexicaan beleefde een sportief teleurstellende rentree in Rotterdam-Zuid, maar werd bij zijn wissel in de tweede helft getrakteerd op een luid applaus. Dat kreeg hij dinsdagavond opnieuw, maar dan van zijn nieuwe aanhang. Giménez opende binnen de minuut de score en leek daarmee het startschot te geven voor een pijnlijke Rotterdamse avond, maar niets bleek minder waar. Feyenoord knokte zich na de tweede gele en daarmee rode kaart voor Theo Hernández terug in de wedstrijd en kwam via Julián Carranza langszij. De gelijkmaker van de Argentijn bleek voldoende voor plaatsing voor de volgende ronde. Niet Giménez, maar zijn oude werkgever ging dus door in de Champions League.

LEES OOK: AC Milan-supporters melden zich met keiharde boodschap voor Theo Hernández

Fraai gebaar van Giménez

De teleurstelling zal flink zijn bij Giménez, maar hij toonde zich na afloop een waardige verliezer. “Weet je wat het mooie is aan Giménez? We hebben hem na de wedstrijd nog gezien in de kleedkamer. Hij had voor de staf en de spelers allemaal een shirt van AC Milan. Dat zegt ook wel hoe groot hij is”, zo vertelt De Wolf, de assistent van interim-trainer Pascal Bosschaart. “Hij wenste ons heel veel succes in de volgende ronde en noem maar op. Zo kennen we Santi ook. Hij is een op en top topsporter, maar ook een topmens. Dat zijn de mooie momenten die achter de camera’s gebeuren.”

Dat Feyenoord veel betekent voor Giménez, bewees de Mexicaan vorige week al vlak voor de aftrap van de heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League. Op weg naar de kleedkamer ontweek hij heel bewust het logo van zijn oude club.

Beluister hieronder het gesprek met John de Wolf in De 538 Ochtendshow van Radio 538.

© Instagram: johnde_wolf/Realtimes

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Bosschaart droomt: 'Ik ga het Dennis te Kloese influisteren'

Interim-trainer Pascal Bosschaart heeft een boodschap voor Dennis te Kloese, nu Feyenoord door is in de Champions League.