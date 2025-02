Feyenoord voorkomt 'regelrecht doemscenario', maar moet rekening houden met 'regelrechte tegenvaller'

Het 1-1 gelijkspel in de return tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League bezorgt Feyenoord niet alleen een ticket voor de achtste finales van dat toernooi, maar zou de club ook ‘eindelijk rust moeten geven’. Dat schrijft Sjoerd Mossou althans. De Rotterdammers zijn druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar die zoektocht heeft al tot de nodige onrust geleid. Wie de opvolger van Brian Priske ook mag worden: een herhaling van de huidige Champions League-campagne zit er volgend seizoen zeer waarschijnlijk niet in. En dat is ‘een regelrechte tegenvaller’, aldus Mossou.

Feyenoord beleeft een enerverende start van het nieuwe kalenderjaar. De Rotterdammers gingen in de eerste speelronde na de winterstop met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht en konden vervolgens ook niet winnen van Willem II (1-1). De druk op Priske nam toe en vanuit Denemarken waaide zelfs het nieuws over dat de Deense hoofdtrainer ongeacht het resultaat tegen Bayern München ontslagen zou worden. Dat werd door Nederlandse media bevestigd, waardoor het aftellen was begonnen. Priske loodste Feyenoord echter naar een 3-0 zege op Bayern München en mocht om die reden tóch blijven zitten van directeur Dennis te Kloese.

Dat besluit is de bestuurder echter op veel kritiek komen te staan. Priske bleef na de zege op Bayern München aan als hoofdtrainer, maar slaagde er niet in die sensationele avond een passend vervolg te geven. Na nederlagen tegen LOSC Lille, Ajax en PSV én een overwinning op Sparta moest Priske alsnog zijn spullen pakken. Met Pascal Bosschaart als interim-trainer op de bank, plaatste Feyenoord zich voor de achtste finales van de Champions League. “Op het ereterras van San Siro zal Dennis te Kloese een oerkreet dan ook maar moeilijk hebben kunnen onderdrukken. Een uitschakeling met juist Giménez als de beul van Feyenoord: het was een regelrecht doemscenario geweest, niet in de laatste plaats voor de geplaagde directeur zelf”, zo schrijft Mossou op de website van het Algemeen Dagblad.

‘Te Kloese onder hevige druk’

Volgens Mossou is het ‘algemeen bekend’ dat Te Kloese ‘hevig’ onder druk staat in De Kuip. “Het mislukte dienstverband van trainer Priske wordt hem zwaar aangerekend in allerlei geledingen van de club, terwijl ook zijn aan- en verkoopbeleid ter discussie staat. Een gênant machtsspel voltrekt zich nu al wekenlang in de top van de club”, zo klinkt het. Mossou stelt dat de plaatsing voor de volgende ronde van het miljardenbal Feyenoord ‘nu eindelijk rust zou moeten geven’. “In de zoektocht naar een nieuwe trainer zijn kalmte en visie geboden, aan bestuurlijke intriges en opborrelende ego’s heeft niemand iets. De keuze voor een nieuwe coach zou autonoom moeten liggen waar die hoort: bij Te Kloese en zijn technisch managementteam.”

En dan zou het niet moeten uitmaken op wie de keuze uiteindelijk valt, zo schrijft Mossou. “De prestatie van interim-coach Bosschaart biedt de club alvast wat extra zuurstof richting het voorjaar. Officieel mag de trainer het seizoen niet zonder de vereiste papieren afmaken, formeel kan het Feyenoord op een boete komen te staan. Maar nu overhaast een geheel nieuwe coach aanstellen heeft weinig zin, niet voor Feyenoord en ook niet voor die nieuwe trainer zelf.” Volgens Mossou heeft Bosschaart alvast ‘de sympathie’ bij het publiek en de spelers. “In de Eredivisie zal Feyenoord nog vol aan de bak moeten om minimaal de derde plaats veilig te stellen, maar het droomseizoen in de Champions League houdt nog minimaal drie weken stand.”

De kans dat de huidige campagne in het miljardenbal volgend seizoen een vervolg krijgt, is op dit moment niet bijzonder groot. Feyenoord bezet momenteel de vierde plaats in de Eredivisie. De achterstand op nummer drie FC Utrecht is drie punten, al hebben de Rotterdammers nog wel een wedstrijd tegoed. Het gat ten opzichte van Ajax en PSV bedraagt echter al respectievelijk veertien en twaalf punten, waardoor rechtstreekse plaatsing voor de Champions League er waarschijnlijk niet in zit. “Nationaal gezien zijn de prestaties al maanden veel te wisselvallig, waardoor de kans klein is dat Feyenoord ook komend seizoen op het hoogste Europese podium speelt. Op basis van de mogelijkheden met deze selectie is dat een regelrechte tegenvaller”, zo stelt Mossou.

